Presidente Petro acusa a sectores políticos y judiciales de usar la cárcel con fines electorales

Colombia

El presidente Gustavo Petro lanzó a través de su cuenta de X una dura arremetida contra sectores de la oposición, la Fiscalía y lo que calificó como élites económicas y políticas del país, a quienes acusó de promover una estrategia de lawfare (uso del aparato judicial con fines políticos), para afectar a su gobierno y al proyecto progresista que lidera.

A través de un extenso pronunciamiento, el mandatario aseguró que existe un interés por mostrar “la foto de gente presa” como mecanismo para incidir en las próximas elecciones.

“Solo quieren cárceles para nosotros y luego empezarán con lo que saben hacer”, afirmó, al tiempo que sostuvo que “ya no hay reglas democráticas” ni “noción de Patria” en esos sectores.

Petro cuestionó de manera directa las decisiones judiciales que han llevado a la detención de exfuncionarios de su administración y rechazó que se hayan ordenado medidas privativas de la libertad a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco cuando, según él, las partes procesales no las solicitaron.

En ese contexto, mencionó los casos de dos exministros y también el proceso judicial contra su hijo, Nicolás Petro, señalando que, pese a errores personales, no debía ser encarcelado como lo solicitó la Fiscalía.

El jefe de Estado también criticó al Congreso y a sectores económicos por, según dijo, actuar de manera “inusual” al convocar sesiones extraordinarias no para debatir situaciones judiciales, sino para evitar reformas tributarias que afectarían a banqueros y petroleras.

Aseguró que esas mismas élites exigen seguridad, mientras quienes mueren por la violencia son jóvenes y trabajadores e incluso lo acusó de ser “unos egoístas sociales de m...”, dijo.

“Estamos ante el lawfare de hecho y así resistiremos hasta el último día”, afirmó Petro, reiterando que su gobierno seguirá, según sus palabras, “del lado de los intereses del pueblo y del Estado Social de Derecho”.

En su declaración, el presidente reconoció que ha habido casos de corrupción dentro de su administración, pero aseguró que han sido detectados y denunciados por el propio gobierno.

Señaló investigaciones y acciones en sectores como salud, el Fomag, la DIAN, la Polfa y carteles de contratación, afirmando que se desmontaron redes corruptas y se entregaron pruebas a la justicia.

El presidente Petro también defendió la gestión del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, acusado de presuntas irregularidades en el trámite presupuestal, y sostuvo que una prueba a su favor es que el Congreso terminó hundiendo el presupuesto de la Nación para 2025. Según el mandatario, este elemento ha sido “silenciado”.

“Yo sé que Bonilla es inocente y han apresado a un profesor de economía por venganza“, afirmó

En ese sentido, invitó nuevamente a una movilización social: “Invito a todo el estudiantado de economía de Colombia a expresarse apenas lleguen a sus facultades para examinar como se criminaliza en Colombia las posturas intelectuales diferentes a la gobernanza narcoparamilitar”.

Finalmente, el presidente atribuyó las actuales tensiones políticas a disputas internas entre mafias del narcotráfico y sectores tradicionales del poder, exacerbadas, según dijo, por encuestas que anticipan un triunfo del partido de gobierno. “No aguantan un gobierno del pueblo trabajador y de sus juventudes”, afirmó, concluyendo que “el pueblo decide”.