Se termina el proceso arbitral instaurado por la Hidroeléctrica Ituango contra EPM

Antioquia

Mediante un comunicado, EPM informó que terminó el proceso arbitral que había iniciado la Hidroeléctrica Ituango contra la Empresa de Servicios Públicos de Medellín, constructora de Hidroituango, por un incumplimiento en la entrada en operación de la turbina 8.

La comunicación oficial indica que luego de que las partes llegaran a acordar una conciliación, la cual fue avalada por el Tribunal de Arbitramento y el Procurador 32 Judicial II para Asuntos Administrativos, ambas entidades coincidieron en que cumplió con los requisitos y presupuestos legales y jurisprudenciales necesarios, “concluyendo que el acuerdo cumplía con los requisitos legales y era beneficioso tanto para las partes como para el interés general”.

Demandas

Cabe recordar que la Hidroeléctrica Ituango había interpuesto una demanda contra EPM: “La demanda de HI buscaba, entre otras pretensiones, que se declarara el incumplimiento por parte de EPM del contrato BOOMT, relacionado principalmente con el presunto incumplimiento del Hito 10, que se refiere a la entrada en operación comercial de la unidad de generación 8, y se condenara al pago de la remuneración periódica, las cláusulas penales de apremio e intereses moratorios, y se decretara la terminación anticipada del contrato BOOMT”.

A lo que EPM respondió con otra demanda “de reconvención pretendiendo que, para el cálculo de la remuneración a la que tendría derecho HI, se utilizara el costo promedio ponderado de la deuda incurrido por EPM, las provisiones ambientales y sociales requeridas por el proyecto y la modificación de la fecha de puesta en operación de la primera etapa, entre otras variables”.

Esta discusión dio por terminados los conflictos técnicos, jurídicos y económicos con el acuerdo de que ambas partes llevarán a cabo ajustes contractuales al contrato BOOMT, lo que permitirá incorporar los acuerdos aprobados por el Tribunal arbitral.

“Estos ajustes habilitarán el derecho de HI a recibir una remuneración periódica que se calculará siguiendo la metodología establecida y reflejada en el modelo financiero del contrato. Además, se abordarán aspectos técnicos relacionados con la construcción y la puesta en operación del proyecto”.

Recordemos que mediante el IDEA la gobernación es propietaria del proyecto en un porcentaje del 50.74 y EPM tiene el 46.33%. Por ello, en su cuenta de X, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se manifestó a este acuerdo, el cual celebró: “Se protege el patrimonio público, se garantiza la sostenibilidad de EPM y se asegura energía para el país. Gana Antioquia, Gana Medellín y Gana Colombia con recursos que se destinarán a inversión social. Aquí se gobierna con sentido común, rigor y responsabilidad”.