Problemas para Jhon Durán: Fenerbahce podría fichar a otro colombiano para ser su competencia

Fenerbahce cuenta con dos delanteros de buen nivel: el marroquí Youssef En-Nesyri y el colombiano Jhon Jáder Durán. Sin embargo, el que más ha actuado es el africano, pues ha estado 1.779 minutos en el campo (25 partidos, 20 como titular) y ha contribuido con 8 goles y 1 asistencia.

Del otro lado está Durán, que se ha perdido algunos partidos por lesión y sanciones. Ha disputado 792 minutos (15 partidos, 8 como titular) y ha tenido una contribución de 4 goles y 2 asistencias, dos menos que el africano en casi mil minutos menos.

Con la partida de En-Nesyri a la Copa de África, Durán tendrá algunos partidos para demostrar que debe ser el 9 titular del conjunto turco. No obstante, desde el club se plantearían la posibilidad de fichar otro nueve, bien sea para reemplazar a alguno de los dos actuales o un tercero para competirle a ambos.

Mateo Cassierra, en la carpeta del Fenerbahce

Según la última información compartida por el periodista Rudy Galetti, Fenerbahce tiene entre su carpeta de delanteros al colombiano Mateo Cassierra, quien actualmente se encuentra en el Zenit de Rusia.

“En las últimas semanas, el Fenerbahçe exploró diferentes opciones en el mercado. Nombres como Artem Dovbyk y Santiago Giménez se barajaron internamente, y Giménez también estuvo vinculado a la Roma antes de su lesión de tobillo. Tras estos acontecimientos, el enfoque ha cambiado, y Cassierra se ha convertido en un candidato serio. El club ya ha establecido contactos recientes para comprender mejor su situación y disponibilidad”, dio a conocer.

🚨👀 EXCL | Fenerbahçe are considering Mateo Cassierra as a new attacking option.



The 28yo Zenit striker is appreciated after recent contacts to assess availability.



The 🇨🇴 has 7 G & 2 A this season and is now on the 🇹🇷 club’s shortlist.



🔗 More ▶️ https://t.co/312ucMOzYm pic.twitter.com/PgL68OaFRK — Rudy Galetti (@RudyGaletti) December 22, 2025

El diario Sporx agregó que el futbolista nariñense estaba abierto a la opción de irse del fútbol ruso, en el que lleva desde agosto de 2021.

El delantero de 28 años, quien ha estado cercano al proceso de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia, pero últimamente no ha sido tenido en cuenta, ha jugado para el Sochi de Rusia y el Zenit. En el club de San Petersburgo está desde julio del 2022 y hasta la fecha ha marcado 49 goles en 127 partidos, además de 21 asistencias. En la actual campaña tiene 7 anotaciones y 2 pases de gol en 16 compromisos.

Habrá que esperar cómo se termina de desarrollar el mercado de invierno para Cassierra, con contrato hasta 2027, e incluso para Durán, pues si bien tiene la confianza del entrenador y del presidente del Fenerbahce, en algún momento se puso en duda su continuidad y que podría volver al Al Nassr, equipo dueño de su pase.