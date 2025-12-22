¿Envigado sigue recibiendo dinero por Jhon Durán y Yaser Asprilla?: el presidente lo reveló

Jhon Durán y Yaser Asprilla hacen parte del grupo de los últimos grandes talentos de proyección que fueron transferidos al exterior desde Envigado, equipo conocido por descubrir y potencializar a futbolistas jóvenes. En el caso de Durán, salió por casi 2 millones de dólares a Chicago Fire, mientras que Asprilla por casi 3 millones a Watford.

Durán tuvo su último movimiento de transferencia con destino al Al Nassr, club que pagó poco más de 77 millones de euros al Aston Villa por sus servicios, aunque después lo cedió al Fenerbahce, que es su equipo actual. Asprilla, por su parte, se encuentra en el Girona, equipo que pagó 18 millones de euros al Watford por su firma.

En diálogo con El VBar Caracol, el presidente de Envigado, Óscar Astudillo, reveló que el equipo ya no recibe dinero por el porcentaje de los jugadores, pues ambos ya tuvieron su segunda venta y el precio reservado por este ítem, ya se pagó. Sin embargo, sí siguen recibiendo por temas de derechos de formación y mecanismos de solidaridad.

“Nosotros con ellos nos quedan y tenemos pendientes ingresos por derechos de formación y mecanismos de solidaridad, pero el porcentaje de ambos jugadores, lo que nos habíamos reservado, ya lo dos tuvieron una segunda venta y ya nosotros esa parte sabemos qué es lo que nos corresponde por plazos otorgados, no porque haya un nuevo negocio. Igual sucede con los derechos de formación y mecanismos de solidaridad, esos los liquida la cámara de compensación de la FIFA y esos dineros los vamos recibiendo en la medida que ellos nos los envían. Esa cámara hace ese tipo de pagos”, dijo al respecto.

Otras declaraciones del presidente de Envigado

¿Giovani Moreno tiene opciones de volver a Envigado?: “No hemos tenido ninguna información sobre eso. La verdad no estamos enterados de nada”.

Luis Ángel Díaz: “Tiene contrato vigente con nosotros y está en los planes para esta temporada”.

Regresar a la A: “Ese es el objetivo que hemos trazado, es el objetivo del equipo, de sus accionistas, de que vamos a intentar regresar lo más pronto posible, ojalá en la temporada del 2027. Para conseguir ese objetivo, el principal apoyo que tenemos para esta temporada 2026 es precisamente en la cantera, algo que venimos fortaleciendo y nos apoyamos mucho en la campaña del 2025, donde mejoramos notablemente a los años de 2023 y 2024, que fueron las que nos llevaron al descenso”.

La importancia de los experimentados en el plantel: “Sabemos lo que buscamos. No necesariamente tiene que ser jugadores veteranos. Queda la impresión que los últimos tiempos Envigado no se reforzó debidamente y ahí fue donde consideramos que cometimos alguna equivocación y es que trajimos muchos jugadores de afuera y nos postergó el desarrollo oportuno y la consolidación oportuna. Corregimos en el 2025 y siempre hemos tenido jugadores acompañando y eso no lo vamos a abandonar”.