Jhon Jader Durán pidió no jugar el clásico ante Besiktas: esta es la razón

Fenerbahce sigue en la buena racha ganadora, hace tres meses que no conoce la derrota y ya acumula un invicto de 16 juegos sin perder en el fútbol turco. En su último juego ante Eyüpspor, el colombiano Jhon Jader Durán, anotó uno de los tres goles y se perfila desde ya como uno de los jugadores más importantes del equipo.

Pero uno de los factores que han estado presentes durante toda la carrera de Durán, siempre ha sido su carácter. En los últimos días, se conoció que el presidente del club turco, Sadettin Saran quien ha sido muy cercano al jugador desde su llegada, le dio un mensaje. “Es natural que quieras jugar. Sin embargo, debes controlar tu temperamento, de lo contrario perjudicarás al equipo. Tienes que mantener la calma”.

Lea también: VIDEO | Jhon Durán marca golazo en triunfo de Fenerbahce por la Liga de Turquía

¿Por qué Durán no jugará el clásico Fenerbahce vs. Besiktas?

El próximo juego de Fenerbahce será el martes 23 de diciembre, por la fase de grupos en la Copa de Turquía ante Besiktas. Para este duelo, el colombiano habría solicitado desde hace varios días no ser tenido en cuenta por motivos personales, en vísperas de Navidad y fin de año. De igual manera, otros jugadores del plantel también serían bajas en este partido, pero el club les otorgó el permiso.

“Por motivos personales y familiares comunicados al club con antelación, nuestros jugadores Ederson y Jhon Durán no podrán participar en la convocatoria del partido del próximo 23 de diciembre, víspera de Navidad, en medio de una apretada agenda de partidos. Esta situación se ha evaluado con el entendimiento de que las sensibilidades humanitarias de nuestros atletas deben respetarse en el contexto del intenso calendario de competición que ha continuado desde el comienzo de la temporada”, explicó el conjunto turco.

Le podría interesar: Luis Díaz habló sobre James Rodríguez en la Selección Colombia: “Es a quien admiramos”

Los otros jugadores, con los que tampoco contará el entrenador Domenico Tedesco son Fred, por lesión, y Edson Álvarez, Archie Brown y Nélson Semedo, quienes no podrán jugar por suspensión.