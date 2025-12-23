Lista de taxis que tendrán Pico y Placa en Bogotá el 24 y 31 de diciembre, según Alcaldía

Muchas ciudades en Colombia anuncian diferentes novedades con respecto al funcionamiento del Pico y Placa durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. En algunos casos, las medidas se tienden a flexibilizar teniendo en cuenta el número de habitantes que salen de viaje para aprovechar esta época.

Bogotá no es una excepción en este aspecto, pues el Distrito busca tomar las medidas pertinentes para garantizar una movilidad adecuada a los ciudadanos que se encuentren en la ciudad durante la Navidad y el Año Nuevo. Por lo tanto, se realizan ajustes al Pico y Placa tanto para vehículos particulares como para los taxis.

¿Cómo funciona el Pico y Placa para taxis en Bogotá?

A diferencia de los vehículos particulares, el Pico y Placa para los taxis en Bogotá aplica de acuerdo al último número de la placa, y tiene lugar de lunes a sábado entre las 5:30 de la mañana y las 9:00 de la noche.

Ahora bien, cada día hay dos dígitos que contarán con esta restricción, por lo que no pueden circular por las calles de la ciudad. Por ejemplo, el lunes no pueden salir aquellos que finalicen en 1 y 2. Para el martes siguiente aplica para los que terminen en 3 y 4, y así sucesivamente.

¿Cómo estará el Pico y Placa en Bogotá para el 24 y el 31 de diciembre?

La Alcaldía Mayor de Bogotá anunció cómo funcionarán las restricciones del Pico y Placa para las fiestas de Navidad y Año Nuevo en 2025. En el caso de los vehículos particulares, la medida se levantará el viernes 26 de diciembre y el 2 de enero de 2026, lo que significa que no estará vigente por cuatro días seguidos, ya que tampoco funcionará el 25 de diciembre y el 1 de enero por ser días festivos.

Sin embargo, esto no funcionará de la misma manera para los taxis, pues estos operarán con normalidad los días 26 y 27 de diciembre, así como el 2 y el 3 de enero de 2026, siguiendo la rotación que estaba vigente hasta finales de 2025. Eso sí, el 25 de diciembre y el 1 de enero no habrá ninguna restricción por tratarse de días festivos.

¿Cómo estará la restricción para los taxis durante el fin de año 2025?

Según explica la Alcaldía de Bogotá, el Pico y Placa para taxis funcionará de la siguiente manera para los taxis para el cierre del 2025. Estos son los vehículos que no podrán circular en los días señalados: