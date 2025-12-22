¿Cómo solicitar un permiso para vehículos híbridos o eléctricos en Bogotá?: este es el paso a paso

La movilidad sostenible se ha vuelto todo un fenómeno, por lo que esto representa, es decir, el cuidado hacia el medioambiente en el mundo de los automotores. Estos son los vehículos híbridos y eléctricos, los cuales han sido una de las opciones más elegida por la generación actual.

Si bien es cierto que estos carros no tienen pico y placa en Bogotá, ya que promueven las energías limpias, estos deben tener toda la documentación al día como lo es el SOAT y la revisión tecnomecánica.

Es así que, en algunos casos, para quedar exento debe realizarse una solicitud formal a las instituciones correspondientes para aplicar, este es el proceso que debe realizarse, según la Alcaldía de Bogotá:

Debe el usuario ingresar a la plataforma de la Secretaría de Movilidad.

Luego de haber ingresado a la página de la Secretaria, el solicitante deberá hacer clic en el botón verde de: Registro de vehículos exceptuados para tres o más personas, eléctricos e híbridos .

. Una vez hecho este paso, deberá hacer clic en el botón azul que dice: Tenga en cuenta, de ahí en adelante, la persona deberá verificar los requisitos mínimos.

de ahí en adelante, la persona deberá verificar los requisitos mínimos. Diligenciar todos los campos del formulario y haz clic en el botón Registra información .

. Posteriormente, deberá verificar en la página de SIMUR, donde el permiso que solicite, deba salir que está vigente. Esto el usuario podrá averiguarlo mediante la placa del vehículo que tenga.

Además, a través de la cuenta oficial de Movilidad Bogotá, se hicieron algunos anuncios en los que detallan lo que deben hacer las personas ante estas excepciones en el pico y placa:

Por otro lado, la Alcaldía de Bogotá brindo algunos detalles, de la siguiente manera:

“De acuerdo con el último reporte de la Secretaría Distrital de Movilidad, a la fecha, más de 181.000 vehículos se encuentran registrados en las 19 diferentes excepciones de Pico y Placa.

De ese total, 83.708 vehículos hacen parte de movilidad compartida; 60.644 son vehículos de personal de salud; 14.006 de Pico y Placa Solidario; 12.912 vehículos híbridos y eléctricos, y 3.660 transportan personas con discapacidad”.

Requisitos para hacer la solicitud

Debe estar inscrito en el RUNT.

Tener el SOAT y la revisión Técnico Mecánica vigentes.

Los propietarios y conductores deberán tener actualizados sus datos personales y de contacto en el RUNT.

A su vez, otra aclaración que hace la Alcaldía de Bogotá referente a esto es lo siguiente:

“Los vehículos híbridos, cuya motorización sea por combustión (diésel o gasolina) y funcionen alternada o simultáneamente, con motor eléctrico, deberán pre-inscribir el vehículo en el registro de vehículos exceptuados en la plataforma. La Secretaría Distrital de Movilidad contará con un término de veinte (20) días hábiles para resolver el trámite de inscripción”.

