Estas fueron las motos más vendidas en Colombia en noviembre: la primera superó las 6.000 unidades

En Colombia, el 100% de las motocicletas que se ensamblan incorpora sistemas de seguridad activa equivalentes a los exigidos en mercados europeos, tal como lo confirma un estudio de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI, que analizó los modelos más vendidos a nivel nacional.

El informe se centró en los 10 modelos de motocicletas con mayor volumen de ventas durante noviembre, los cuales representan el 36,2 % del mercado colombiano. El principal hallazgo es que todas estas referencias cuentan con sistemas de frenado avanzados, ya sea frenos ABS o CBS, pese a que su obligatoriedad ha sido aplazada en varias ocasiones por el Gobierno Nacional.

¿Qué marcas de motos fueron las más vendidas en Colombia?

Según explica el estudio, las 10 marcas de modelos que lograron mayor margen de ventas en Colombia durante noviembre de 2025 fueron las siguientes:

Bajaj (15.085 unidades)

(15.085 unidades) AKT (13.872 unidades)

(13.872 unidades) Suzuki (13.045 unidades)

(13.045 unidades) Honda (12.093 unidades)

(12.093 unidades) Yamaha (11.238 unidades)

(11.238 unidades) Hero (7.880 unidades)

(7.880 unidades) TVS (6.467 unidades)

(6.467 unidades) Victory (4.396 unidades)

(4.396 unidades) BERA (983 unidades)

(983 unidades) KTM (730 unidades)

Este estudio también detalla que el 60% de los modelos líderes en ventas de motocicletas ya incorpora frenos ABS, un sistema que permite mantener el control del vehículo en situaciones de frenado brusco. Mientras que el 40% utiliza frenos CBS, que distribuyen la fuerza de frenado entre ambas ruedas. Asimismo, estos vehículos cuenta con llantas certificadas bajo estándares internacionales.

“Lo más destacado es que la industria adoptó voluntariamente tecnologías de seguridad clave, incluso sin una regulación que la exigiera. Este compromiso es real y esperamos que comience a transformar positivamente la seguridad vial de los motociclistas del país”, destacó Iván García, director de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI.

¿Qué otros aspectos manejan estas motocicletas?

Otro de los aspectos analizados fue la iluminación. El informe indica que el 100% de los modelos nuevos incorpora tecnologías de visibilidad modernas. El 50% utiliza luces LED, el 90% cuenta con AHO, la cual tiene un encendido permanente, y el 40% dispone de la tecnología DRL, lo que permite mejorar la detección de la motocicleta durante la circulación diurna.

“Colombia debe saber que hoy las motos que la industria viene ensamblando en el país son más seguras que nunca. Este avance no se debe a la obligatoriedad, sino a una convicción industrial de velar por la seguridad y protección de los usuarios”, precisó García.

Por último, el análisis identificó que el 40% de los modelos del top 10 utiliza inyección electrónica, una tecnología que contribuye a la reducción de emisiones y a una mayor eficiencia del combustible, alineando al país con estándares ambientales internacionales.

Entre las motos más vendidas en Colombia se encuentran:

AKT AK125NKD EIII (6.073 unidades)

(6.073 unidades) Yamaha NMAX155 (3.682 unidades)

(3.682 unidades) Bajaj CT100 ES (3.356 unidades)

(3.356 unidades) Bajaj CT100 KS (3.049 unidades)

(3.049 unidades) Honda XR190L 2.0 (3.046 unidades).

En un periodo como diciembre, caracterizado por un mayor volumen de desplazamientos, estos avances adquieren relevancia para la seguridad vial. La evolución técnica del sector de motocicletas en Colombia muestra un proceso impulsado por la industria, en paralelo a la espera de actualizaciones normativas, y plantea un escenario en el que la tecnología se consolida como un factor central en la reducción de riesgos en las vías.