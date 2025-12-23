En Armenia se mantendrá el pico y placa para vehículos particulares en Navidad y Fin de Año

Armenia

Mucha expectativa se ha generado en la ciudad debido a la implementación del pico y placa para las fechas clave de la temporada decembrina como son la Navidad y Fin de Año ante la alta afluencia de vehículos que circulan.

Precisamente el secretario de tránsito de la capital quindiana, Daniel Jaime Castaño informó que la medida se mantendrá para los vehículos particulares que actualmente rige en toda la ciudad de 7 de la mañana a 7 de la noche.

“Efectivamente hacer la aclaración para todas las personas, los conductores, especialmente, recordemos que Armenia tiene dos tipos de pico y placa, uno para vehículos particulares y otro para vehículos tipo taxi", mencionó.

Sostuvo que la novedad está enmarcada para los taxistas a los cuales se les levanta la restricción para el 24 y 31 de diciembre donde es alta la demanda del servicio.

Resaltó que las personas que vienen de otros lugares del país tienen la excepción por 72 horas mostrando el respectivo pago del peaje.

“Durante esta temporada de fin de año el pico y placa de vehículos particulares no se proyecta ninguna modificación, es decir, que va a continuar aplicando normalmente recordando además que para las personas que vienen de turismo tienen la excepción con demostrar el pago del peaje y tienen 72 horas de esa excepción porque sabemos que algunas de las preocupaciones son respecto al tema turístico", afirmó.

Añadió: “Y respecto al pico y placa de los taxis se presentó una solicitud por parte de las empresas para levantar la medida los días 24 y 31 de diciembre con la cual se inició el proyecto de decreto y todo el proceso de mejora normativa, estuvo para comentarios hasta la semana pasada y aspiramos entre hoy y mañana poder expedir ya ese acto administrativo que levante la medida para los taxis, reitero, 24 y 31 de diciembre y de esta manera poder tener mayor oferta de este servicio de transporte público en la ciudad de Armenia".

Reiteró que todo el proceso es con la intención de garantizar la cobertura del servicio de los 1.700 taxis que prestan el servicio en la ciudad.