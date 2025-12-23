6AM6AM

¿Juan Carlos Pinzón se unirá a la Gran Consulta por Colombia?Esto ha conversado con los 6 candidatos

Juan Carlos Pinzón, candidato presidencial, estuvo en 6 AM de Caracol Radio hablando sobre su panorama para las elecciones de 2026

Juan Carlos Pinzón, exembajador de Colombia ante EE.UU. (Getty Images)

Juan Carlos Pinzón, exembajador de Colombia ante EE.UU. (Getty Images) / Jason Koerner

Santiago Andrés Alvarez

El candidato presidencial Juan Carlos Pinzón, estuvo en 6 AM de Caracol Radio hablando sobre la posibilidad de unirse a la Gran Consulta por Colombia, a la que Paloma Valencia recientemente anunció que se uniría. Además, planteó su panorama de cara a las elecciones presidenciales que se llevaran a cabo el próximo año.

Noticia en desarrollo

El siguiente artículo se está cargando

