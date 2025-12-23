El brazo de reina navideño que endulza la tradición en Bucaramanga

Bucaramanga

En diciembre los sabores tradicionales vuelven a ocupar un lugar protagónico en las mesas santandereanas, pero también surgen nuevas ideas para llevar a los hogares el color de la navidad. Uno de ellos es el brazo de reina navideño, una preparación artesanal que cada año se convierte en símbolo de encuentro y memoria familiar en Bucaramanga.

Este producto, creado especialmente para la temporada decembrina por la tradicional panadería Mi Cabaña, está inspirado en la Navidad y en evocar recuerdos tanto en niños como en adultos mayores. “El brazo de reina navideño fue creado e inspirado en la Navidad, en traer recuerdos a toda la familia”, explicó Katerine Sandoval, vocera de la empresa.

A diferencia del brazo de reina tradicional, este rollo se distingue por sus colores rojo y verde, alusivos a las fiestas, y por su relleno de crema con un dulzor balanceado, pensado para todos los paladares. Su textura suave y su presentación lo convierten en un postre ideal para compartir durante las novenas y reuniones familiares.

“El producto se elabora de manera completamente artesanal, sin conservantes y se hornea a diario para garantizar frescura”, agregó Sandoval, de la panadería Mi Cabaña, quien aseguró que el brazo de reina navideño puede consumirse en un máximo de tres días, manteniendo intacto su sabor y calidad.

Además, está disponible en diferentes presentaciones: porciones personales, tamaños medianos y versiones grandes, pensadas incluso para grupos o equipos de trabajo, lo que ha incrementado su acogida durante esta época del año.

Con más de 60 años de tradición, Mi Cabaña confirma así su apuesta por mantener las recetas clásicas, adaptándolas a nuevas presentaciones sin perder su esencia. El brazo de reina navideño se consolida como uno de los protagonistas de la temporada, un postre que mezcla color, sabor y tradición en cada bocado.