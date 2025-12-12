Bucaramanga código rosa: La campaña para movilizar mujeres en taxis de manera segura
Más de 80 mujeres estarán manejando taxis para garantizar la seguridad durante la temporada navideña.
Anggy Cuadros, secretaria de Equidad y Género de Bucaramanga
03:30
Bucaramanga
La alcaldía de Bucaramanga lanzó una estrategia para garantizar la movilidad de las mujeres durante las fiestas de la temporada navideña, así las cosas, los taxis serán conducidos por otras mujeres. Este servicio estará funcionando sobre todo desde ‘Cuadra Play’.
“Que las mujeres sepan que existe dentro del gremio de los taxistas un grupo que va a estar pendiente de recogerlas, transportarlas, llevarlas con toda seguridad y que pueden tomar con tranquilidad“, indicó Jefferson Mena, asesor del despacho.
De acuerdo a la información entregada por la alcaldía, son 80 mujeres que han sido preparadas para ejercer esta función. “Ellas van a estar identificadas con una banda púrpura y esa banda les va a brindar a todas las mujeres la seguridad de que puedan transportarse sin ningún problema", agregó Mena.
El servicio se prestará en toda el área metropolitana durante la temporada navideña.