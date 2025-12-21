Las lluvias causaron varias afectaciones en las vías de Aguadas, Caldas

Manizales

En una vía rural de Aguadas, en el Norte de Caldas, se registró este jueves un incidente vial cuando una chiva o bus escalera estuvo a punto de caer a un abismo. Las lluvias han afectado seriamente las conexiones de esa zona del departamento

“Tenemos afectaciones serias también por las por las lluvias. Como lo hemos visto, no han caído muy seguidas, pero con cuando nos han llovido es con mucha intensidad, con mucha fuerza y nos han causado algunos daños.” Dijo el alcalde Fabio Arias.

Debido a la estrechez de la carretera y a las fuertes lluvias registradas recientemente en la región, que provocaron inestabilidad en el terreno, una de las llantas delanteras del vehículo quedó suspendida en el aire.

Con apoyo de la comunidad, el vehículo fue estabilizado nuevamente y se evitó una emergencia mayor.

“Ustedes lo pudieron ver en las en las fotografías, es un tramo que se estrechó por un derrumbe, pero pues pienso yo que fue la influencia también del conductor atreverse a pasar” dijo Arias

Las lluvias de las últimas horas han causado afectaciones en más de cinco puntos de las vías de Aguadas