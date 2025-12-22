¡Vuelve a caer! Así se cotiza el precio del dólar en Colombia HOY, 22 de diciembre, según el Banrep

En Colombia el comportamiento del dólar ha ido variando en los últimos meses, teniendo un comportamiento que tiende a estar a la baja. En agosto del 2025, se pensaba que no bajaría de los $3.900 pesos, cosa que cambió en los meses siguientes, tanto así que se cotizó muy por debajo de la tarifa habitual.

Es así que, en un análisis realizado por Caracol Radio, se platearon varios puntos acerca de baja que estaba presentando el dólar en Colombia, siendo estos dos, los más fuertes:

La baja de intereses en los Estados Unidos: esto teniendo en cuenta que si una moneda deja de ser muy rentable, pierde atractivo en el mercado para los inversionistas.

De igual manera, el precio del dólar se ha ido recuperando, pero, sin lograr alcanzar aún los $3.900 pesos, por lo que, hasta el momento, se cotiza sobre los $3.800 pesos.

Por otro lado, también es importante tener en cuenta que esto puede representar un beneficio para aquellos que compran insumos y productos importados, favoreciendo la economía de estos negocios. Hasta el momento, es pronto para saber si seguirá cayendo, o si por el contrario, aumentará.

Precio del dólar hoy en Colombia, 22 de diciembre

A diario, el Banco de la República, mediante la Tasa Representativa del Mercado, mejor conocida por sus siglas TRM, se establece a diario la cotización del dólar. Es así que, para el día de hoy, lunes 22 de diciembre, el precio del dólar en Colombia está sobre los $3.817 pesos.

Esto representa una leve caída, puesto que el pasado viernes, 19 de diciembre, su valor fue de $3.874 pesos colombianos. Es decir que, tuvo una perdida de $57 pesos sobre su precio.

Asimismo, la apertura del dólar para el día de hoy, según el grupo AVAL, es de $3.875 pesos colombianos. El cierre aún queda pendiente, ya que esta se actualiza hasta las 2 p.m.

Precio del dólar en ciudades de Colombia HOY, 22 de diciembre

Para este lunes, 22 de diciembre, la cotización de la compra y venta de dólares en las principales ciudades del país, se estableció de la siguiente manera, teniendo en cuenta que esto dependerá, de lo fijado por el Banco de la República en el día, y adicional, también influye la casa de cambio a la que se recurra:

Bogotá D.C. : Te compran $3,730 – Te venden $3,850

: Te compran – Te venden Medellín : Te compran $3,680 – Te venden $3,820

: Te compran – Te venden Cali : Te compran $3,720 – Te venden $3,850

: Te compran – Te venden Cartagena : Te compran $3,750 – Te venden $3,980

: Te compran – Te venden Cúcuta : Te compran $3,710 – Te venden $3,760

: Te compran – Te venden Pereira: Te compran $3,730 – Te venden $3,800

