¡Continúa el alza! Precio del dólar hoy 19 de diciembre en Colombia, según Banco de la República

En las últimas semanas, Estados Unidos ha mostrado una mayor actividad respecto a la regulación de petróleo en diferentes partes del mundo, inicialmente, realizó una de las mayores incautaciones de crudo de los últimos años, según aseguró el gobierno de EE.UU. dado que este era transportado por un buque venezolano el cual no contaba con las licencias para hacerlo.

Adicional a esto, Trump comentó que las decisiones que tomó Venezuela al quitarle las licencias a EE.UU. se realizaron de forma ilegal, y, por tanto, les quitaron sus derechos energéticos, asegurando también, que los quieren de vuelta. Lo que a su vez acompañó ordenando el bloqueo de los transportadores que ingresan y salen del país bolivariano y se encuentran sancionados por EE.UU, tal como el incautado en semanas recientes.

Lea también: Cinco muertos en ataques de EEUU contra dos presuntas narcolanchas en el Pacífico

Intervención a 29 buques

Ahora, luego de las intervenciones realizadas con el país sudamericano respecto a su petróleo, Estados Unidos habría impuesto diversas sanciones a 29 buques transportadores de crudo iraníes, los cuales, según aseguró su gobierno, participarían de una ‘flota fantasma’, es decir, mediante prácticas marítimas engañosas para evadir sanciones.

Con base en esto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, más conocida como (OFAC), estableció cuáles serían los 29 transportadores de crudo que debían ser sancionados internacionalmente, debido a la movilización de millones de dólares de petróleo iraní, del cual ocultaban tanto su origen, como su destino final.

Conozca más información aquí: Estados Unidos sanciona a 29 buques por transportar crudo iraní

Precio del dólar en Colombia HOY

El precio del dólar cerró la semana mostrando una clara tendencia al alza, pues durante los diferentes días de la semana, mostró un crecimiento en su valor, ya fuera en su apertura o en su cierre. Por lo cual, tras iniciar la semana cerca a los $3.800 pesos, la finalizaría más cerca de los $3.900 COP.

Según esto, y con base en la información presentada por medio del informe del Banco de la República que se difunde diariamente en su página web, el precio del dólar en Colombia para hoy, 19 de diciembre, es de $3.874 pesos colombianos.

Le podría interesar: TikTok firma acuerdo con inversionistas de Estados Unidos para operar en el país norteamericano

Precio del dólar en ciudades de Colombia HOY

Para este 18 de diciembre, se establecieron los promedios ponderados de las transacciones realizadas en dólares desde diferentes ciudades en Colombia, y según los cuales, las diferentes entidades bancarias y casas de cambio establecen sus precios para compra y venta de la divisa mencionada, recuerde que estos no son valores fijos, pues únicamente tienen una función de referencia. Son los siguientes:

Bogotá D.C. — Compra: $3,765 | Venta: $3,869

— Compra: | Venta: Medellín — Compra: $3,683 | Venta: $3,832

— Compra: | Venta: Cali — Compra: $3,685 | Venta: $3,855

— Compra: | Venta: Cartagena — Compra: $3,600 | Venta: $3,850

— Compra: | Venta: Cúcuta — Compra: $3,730 | Venta: $3,780

— Compra: | Venta: Pereira — Compra: $3,760 | Venta: $3,860

Otras noticias: El gobierno de EE. UU. Haciendo lo que no hace el gobierno colombiano: Fico en referencia al EGC