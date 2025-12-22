Asociación Colombiana de Minería advierte riesgos por eventual declaratoria de Emergencia Económica

Así lo aseguró Juan Camilo Nariño presidente de la ACM, durante el Congreso Nacional de Minería en Cartagena( Caracol Radio Cartagena 1170 AM )

La Asociación Colombiana de Minería (ACM) alertó sobre los riesgos institucionales, fiscales y democráticos que implicaría una eventual declaratoria de Emergencia Económica por parte del Gobierno Nacional.

En caso de concretarse la expedición del decreto, sería el tercer estado de excepción en menos de tres años.

“Esto es un hecho sin precedentes recientes, que desconoce el espíritu de la Constitución de 1991, los límites al poder Ejecutivo y el rol de las instituciones que garantizan el equilibrio de poderes”, dijo el gremio.

Emergencia económica debe ser una figura excepcional: ACM

El gremio asegura que la “emergencia económica” es una herramienta estrictamente excepcional, reservada para situaciones imprevisibles y que esto, esto no puede convertirse en un mecanismo ordinario para corregir desequilibrios fiscales generados por decisiones del Gobierno.

“Insistir esta decisión debilita la confianza en el Estado de Derecho, presiona aún más a los sectores productivos y envía una señal profundamente negativa a la inversión”, agregaron.

Finalmente, la Asociación hizo un llamado al Gobierno Nacional para que cualquier discusión relacionada con la situación fiscal del país se tramite por las vías democráticas y con respeto al papel del Congreso de la República y de las Altas Cortes.