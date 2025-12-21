Aqualia moderniza la EBAR Milagro en Ciénaga de Oro para un alcantarillado más eficiente

Montería

Las obras de modernización de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) Milagro, ejecutadas por Aqualia en Ciénaga de Oro, avanzan a buen ritmo.

Este proyecto, clave para fortalecer el sistema de alcantarillado y atender el crecimiento urbano del municipio cordobés, ya completó la fase inicial de demolición de la placa superior de la caseta y sus muros.

Actualmente, los trabajos se centran en la excavación para instalar la cesta de cribado, un componente fundamental para proteger el sistema de bombeo contra obstrucciones y asegurar su operación continua.

En paralelo, se prepara el traslado de los equipos eléctricos a una nueva ubicación, una maniobra que se realiza garantizando el funcionamiento ininterrumpido de la estación durante la intervención.

La intervención, que forma parte del Plan de Obras e Inversiones (POI) de Aqualia en el departamento y cuenta con la aprobación de la Empresa Regional de Aguas y Servicios (ERAS), incluye mejoras integrales en infraestructura, sistema de bombeo y respaldo energético.

Mayor eficiencia

Estas actualizaciones permitirán responder con mayor eficiencia ante contingencias y temporadas de lluvias intensas, reduciendo significativamente los riesgos de rebosamientos en la localidad.

Óscar Gómez Duque, gerente de Aqualia en Córdoba, destacó la inversión: “Esta es una gran inversión con recursos propios de Aqualia para ofrecer un servicio de alcantarillado más eficiente a nuestros usuarios de Ciénaga de Oro. Por eso, cada avance en el proyecto es una excelente noticia que nos acerca a una operación más sostenible”.

La compañía, reconocida por su gestión innovadora, continúa consolidando su presencia en Córdoba y Colombia.