Montería lanza el primer transporte público fluvial de Colombia con las embarcaciones de Businú

En servicios las embarcaciones de Businú, el primer sistema de transporte público fluvial de Colombia.

Montería

La ciudad de Montería inauguró un capítulo histórico en la movilidad sostenible de Colombia con la puesta en servicio de las primeras embarcaciones de Businú, el primer sistema de transporte público fluvial del país.

Este proyecto pionero, liderado por el Gobierno Nacional y desarrollado en articulación con la administración local, transformará la conectividad urbana aprovechando las aguas del río Sinú.

La iniciativa representa una inversión total superior a los $13.437 millones, donde la Nación, a través del Instituto Nacional de Vías (Invías), aportó $9.349 millones, más del 70% del total. La contrapartida local ascendió a $4.088 millones, consolidando un esfuerzo conjunto que ahora se materializa para beneficio de la ciudadanía.

Durante la ceremonia de entrega, el alcalde Hugo Kerguelén García puso oficialmente al servicio de los monterianos las embarcaciones Betancí y Yapel, que forman parte integral de Businú.

Este sistema innovador consolida al río Sinú como un eje de integración y progreso. El mandatario local enfatizó la decisión municipal de continuar con el proyecto utilizando recursos propios, afirmando que “Montería tomó una decisión histórica, pagarse su propio sistema de transporte fluvial, porque no podíamos permitir que este sueño se quedara a mitad de camino”. Este compromiso refleja una visión de ciudad planificada y de largo plazo.

Liderazgo para sacar adelante a Businú

La ministra de Transporte, Mafe Rojas, resaltó el liderazgo del Gobierno Nacional y el profundo impacto social de Businú.

“La llegada de estas primeras embarcaciones demuestra que el Gobierno Nacional cumple. La Nación puso la mayor parte de los recursos porque creemos en una movilidad que integra territorios, dignifica a la gente y convierte los ríos en oportunidades reales de desarrollo para Montería”, declaró la ministra.

El proyecto trasciende la simple mejora del transporte, ya que también impulsa el empleo local, fortalece el desarrollo territorial sostenible y posiciona a la ciudad como un referente nacional en transporte fluvial público.

La infraestructura de Businú incluye, además de las embarcaciones, la construcción de tres embarcaderos estratégicos: Rancho Grande, Centro Verde y Centro Calle 22.

Esta red permitirá conectar diversos sectores de Montería, beneficiando directamente a más de 95.000 personas.

Las dos embarcaciones fluviales fueron diseñadas y construidas por la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial (Cotecmar), con el propósito específico de optimizar el transporte acuático y responder a las necesidades de movilidad de la ciudad.

“Un hito para Colombia”

El vicealmirante Luis Fernando Márquez Velosa, presidente de Cotecmar, subrayó la trascendencia nacional del proyecto. “Businú representa un hito para Colombia, al convertirse en el primer sistema de transporte público fluvial de pasajeros concebido bajo un enfoque intermodal.

Es una muestra clara de cómo la ingeniería naval colombiana está al servicio de las ciudades y de las comunidades, respondiendo a necesidades reales de movilidad, integración y desarrollo sostenible”, explicó.

Finalmente, el alcalde Kerguelén recalcó el carácter unificador de la iniciativa, señalando que “hay proyectos que no pertenecen a una administración, sino a una ciudad. Businú es de Montería, de su gente y de su futuro”, concluyendo que este esfuerzo trasciende los periodos de gobierno y las diferencias políticas, consolidándose como un legado para la comunidad.