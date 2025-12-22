Suspenden operaciones de empresa vinculada al bus accidentado con estudiantes en Antioquia

La Superintendencia de Transporte anunció la suspensión inmediata por seis (6) meses del Centro de Diagnóstico Automotor COMERCIALIZADORA SERVISUPER LTDA, tras detectar presuntas irregularidades en la Revisión Técnico-Mecánica del bus involucrado en el grave accidente de tránsito ocurrido el pasado 14 de diciembre en Antioquia, que dejó como saldo 17 personas fallecidas, 16 de ellas adolescentes, y al menos 20 heridos.

De acuerdo con el Ministerio de Transporte, la decisión se tomó luego de que la SuperTransporte abriera una investigación administrativa, formulara pliego de cargos y ordenara la suspensión preventiva del CDA, al evidenciar que este habría alterado los resultados de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes del vehículo de placas SON847, información que además fue reportada de manera presuntamente irregular al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Medidas adoptadas

Como medida preventiva, la Superintendencia de Transporte ordenó la desconexión del CDA del RUNT, la prohibición de expedir certificados de Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes y la suspensión total de sus servicios al público durante seis meses. La entidad advirtió que, una vez finalicen las investigaciones, podrían imponerse sanciones adicionales, como el cierre definitivo del centro y multas de hasta 700 salarios mínimos legales vigentes.

“Esta tragedia jamás debió ocurrir. No vamos a permitir que la negligencia o las irregularidades en la revisión técnico-mecánica sigan cobrando vidas en las carreteras”, afirmó la Ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

Le puede interesar: Navidad y Año Nuevo: Ministerio de Transporte anuncia medidas ante la gran movilización de vehículos

Hallazgos de la investigación

Durante las verificaciones técnicas, la SuperTransporte identificó múltiples inconsistencias en el proceso de inspección del vehículo, entre ellas:

Falencias en la inspección sensorial y en la medición del labrado de las llantas.

Ausencia de revisión exterior del vehículo, como luces, llantas y carrocería.

Falta de revisión interior, incluyendo sillas, cinturones de seguridad y salidas de emergencia.

Deficiencias en elementos de señalización y seguridad reflectiva.

El superintendente de Transporte reiteró que la entidad actuará con máxima severidad frente a conductas que comprometan la seguridad vial y advirtió que quienes pongan en riesgo la vida de los ciudadanos enfrentarán las sanciones más estrictas que permite la ley.

La Dirección de Investigaciones de Tránsito y Transporte continuará con el proceso administrativo, y no se descartan nuevas decisiones conforme avancen las investigaciones.

#TRANSPORTE La Superintendencia de Transporte (@Supertransporte) anunció que halló graves irregularidades en la revisión técnico-mecánica del bus que transportaba a un grupo de estudiantes y se fue a un abismo en Antioquia, dejando 16 jóvenes muertos y su conductor, por este… pic.twitter.com/ojnGRhGMZX — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 22, 2025

17 muertos y 20 heridos tras caída de bus a un abismo en la nueva vía Medellín, Costa Caribe

Un grave accidente de tránsito se registró en la nueva vía Medellín–Costa Caribe, a la altura del municipio de Segovia, nordeste de Antioquia, donde un bus de transporte especial que llevaba una excursión de varios recién graduados del Colegio Liceo Antioqueño del municipio de Bello se salió de la carretera y cayó a un abismo.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, en el automotor se movilizaban al menos 40 personas. Hasta el momento se confirma la muerte de dieciséis pasajeros y el conductor del bus Johnatan Taborda, mientras organismos de socorro continúan las labores de rescate, atención a heridos y verificación del número total de víctimas.

Al sitio ya se dirige el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien confirmó que al menos 20 personas están en centros asistenciales de Segovia y Remedios.

El siniestro ocurrió en un tramo de esta vía estratégica que conecta a Antioquia con la región Caribe, y que en los últimos años ha registrado varios accidentes graves. Equipos delCuerpo de Bomberos, Policía de Tránsito, ambulancias y personal de emergenciasfueron desplegados en la zona, donde las condiciones del terreno han dificultado la atención inmediata.

Las autoridades indicaron que se adelantan lasinvestigaciones para establecer las causas del accidente, sin descartar fallas mecánicas, exceso de velocidad o condiciones adversas de la vía. Entre tanto, se hizo un llamado a los conductores aextremar las medidas de precauciónmientras avanzan las labores en el lugar del siniestro.

Listado de víctimas mortales

Mariana Upegui

María Camila Pérez

Paulina Anduquia

Susana Arango

Sara Escobar

Mariana Galvis

Juan Andrés Hincapié

Yeraldin López

Valeria López

Daniel Arismendy

José Orrego

Laura Salazar

María Fernanda Londoño

Carlos Cardona

Matías Berrío

Mateo Castaño

Johnatan Taborda (conductor)

Listado de lesionados

Estas fueron las personas atendidas en el hospital Remedios, tras el accidente:

Nicolás Ochoa Vahos, 18 años

Miguel Ángel Forero Quintero, 17 años

David Rúa Vallejo, 18 años

Juliana Álvarez Correa, 18 años

Santiago Galeano Quintero, 16 años

María Sofía Posso Gómez, 17 años

Katherine Mira Zapata, 16 años

Samuel Marín Agudelo, 16 años

Jimena Londoño Sánchez, 16 años

Erik Cañaveral Ospina, 17 años

Jerónimo Hurtado Vélez, 16 años

Nicolás Gallego Ramírez, 16 años

Jamilton Isaac Piedrahita, 27 años

Samuel Cortés Largo

Miguel Ángel Román, 17 años

Miguel Ángel Carvajal, 17 años

Valerie Luciana Díaz Mazo, 16 años

Las siguientes personas fueron atendidas en otro centro, en este caso, en el hospital Segovia: