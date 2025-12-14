Gobernación activa Consejo de Seguridad permanente ante anuncio de paro armado del ELN

Medellín, Antioquia

La Gobernación de Antioquia instaló un Consejo de Seguridad virtual, preventivo y permanente ante el anuncio de un paro armado de 72 horas decretado por el ELN, que comenzaría este 14 de diciembre. La medida busca proteger la vida, la movilidad y los derechos de los ciudadanos, así como evitar que el departamento se vea paralizado por amenazas o intimidaciones criminales.

Así lo informó el secretario de Seguridad, Justicia y Paz, general (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán, quien explicó que el objetivo central de esta instancia es garantizar una respuesta institucional coordinada frente a cualquier alteración del orden público. “El Estado no permitirá que el miedo paralice al departamento, y la respuesta será institucional, integral, visible y coordinada”, señaló el funcionario.

En el Consejo de Seguridad participaron altos mandos de la Fuerza Pública, entre ellos el general Fabio Leonardo Caro, comandante de la Séptima División del Ejército; el general William Castaño, comandante de la Región 6 de la Policía; y el general Carlos Caycedo, comandante de la Cuarta Brigada. También asistieron delegados de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y otros organismos de seguridad y justicia.

Durante la sesión se definió el reforzamiento del despliegue de la Fuerza Pública en el territorio, el aseguramiento de corredores estratégicos, así como la protección de la infraestructura crítica, el transporte público y de carga, el comercio y los servicios esenciales en el departamento, especialmente en las zonas con mayor riesgo de afectación.

Finalmente, la Gobernación hizo un llamado a los alcaldes y autoridades civiles para actuar de manera articulada con la Fuerza Pública y los organismos judiciales. A la ciudadanía se le reiteró que el Estado mantiene presencia activa y vigilancia permanente, e invitó a denunciar cualquier hecho sospechoso a través de los canales oficiales, como la línea del Ejército 321 800 5930 y la línea de la Policía 321 205 9198.