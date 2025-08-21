Basuras en Bogotá: alcalde Galán responde y dice que pedirá seguir con esquema de recolección actual

Bogotá

A propósito de la situación que vive la ciudad respecto a las basuras y la polémica renuncia de la directora de la UAESP, consuelo Ordoñez. El alcalde Galán aseguró que el distrito va a garantizar que la recolección se haga de forma adecuada y con soluciones en el menor tiempo posible, esto a través de un trabajo conjunto entre las entidades de la alcaldía.

‘’También creemos que el cambio de fondo depende de un marco normativo que debe renovarse; depende de un trabajo articulado con diferentes actores. Además, también con la ciudadanía, con los comercios, con el sector privado, con quienes se dedican al tema del reciclaje, con diferentes actores que están presentes en la ciudad, pero eso no nos puede llevar a decir que estos son procesos que para tengan resultados van a tomar tiempo, necesitamos soluciones ya y que la ciudadanía sienta cambios reales".

El nombre de la persona que reemplazará a Consuelo Ordoñez se conocerá en los próximos días, mientras tanto, se avanza en la revisión de la solicitud que hará el distrito para que el sistema de recolección de basuras siga siendo el actual y no mediante el modelo de libre competencia.

“Estamos preparados para un escenario de libre competencia, pero insistiremos en que Bogotá mantenga las Áreas de Servicio Exclusivo, porque es el modelo que mejor se ajusta a nuestra realidad. Respetamos la decisión de la CRA, pero vamos a seguir defendiendo un esquema que garantice una prestación del servicio de aseo más eficiente para los bogotanos”.

El alcalde Carlos Fernando Galán dijo también que es necesario fortalecer los procesos de pedagogía ciudadana para mejorar la separación en la fuente, los horarios de disposición y la correcta gestión de residuos especiales.