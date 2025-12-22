🔴EN VIVO | Movilidad en Bogotá HOY 22 de diciembre: Caos en Autopista Norte por manifestaciones

Durante la mañana de este lunes 22 de diciembre se presentaron estancamientos en la Autopista Norte desde la calle 120 hasta las 100 que se dirige hacia el sur de la ciudad.

Los bloqueos se presentan tras las protestas de un grupo de recicladores que están bloqueando la calzada, tanto de transporte público como la del paso particular.

Caracol Radio conoció que este grupo de manifestantes se dirigen hacia la Secretaría de Habitad, por lo que esto puede generar más retrasos sobre la Auto-norte.

Pico y placa Bogotá: Semana del 22 al 26 de diciembre

Lunes 22 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Martes 23 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Miércoles 24 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Jueves festivo 25 de diciembre: No aplica la medida de pico y placa por ser día festivo.

No aplica la medida de pico y placa por ser día festivo. Viernes 26 de diciembre: NO aplica la medida de pico y palca

EN VIVO | Movilidad en Bogotá

7:25 a.m. | Rutas TransMizonal afectadas: 291, 465A, A305, A610, A713, B904, B916, T62, 402, 403A, 442, 634, 661, 801A, A151, A611, B404, 37, 193A, A606, B326, Z4B, T795 y. Z8

291, 465A, A305, A610, A713, B904, B916, T62, 402, 403A, 442, 634, 661, 801A, A151, A611, B404, 37, 193A, A606, B326, Z4B, T795 y. Z8 7:20 a.m. | Servicios de TransMilenio en la Autopista Norte presentan desfases en su operación de hasta 30 minutos, debido a las manifestaciones.

⏰ #TMAhora (7:20 a. m)



📍Autopista Norte, a la altura de la estación Calle 100:



Servicios de TransMilenio en la Autopista Norte presentan desfases en su operación de hasta 30 minutos, debido a las manifestaciones ajenas a la operación que permanecen en la zona y realizan… pic.twitter.com/2Jbd9uATtl — TransMilenio (@TransMilenio) December 22, 2025

6:28 a.m. | Colapsada la movilidad en la autopista norte desde la calle 120 al sur por protestas de Recicladores. A esta hora no hay paso de vehículos.