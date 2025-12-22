¿Santa Fe contará con Daniel Torres en la Copa Libertadores 2026? Decisión definitiva

¡Buenas noticias para los hinchas de Indpendiente Santa Fe! En las últimas horas, el cuadro capitalino anunció oficialmente la renovación contractual de Daniel Torres hasta diciembre del 2026, lo que quiere decir que el jugador podrá disputar la Copa Libertadores sin ningún problema.

Santa Fe aseguró su participación al torneo continental tras coronarse campeón de la Liga Colombiana en el primer semestre del 2025. El León arrancará disputando la fase de grupos de la Copa Libertadores en donde se podrá enfrentar con clubes que tienen una gran experiencia internacional.

El volante de 36 años suma 352 partidos vistiendo la camiseta del León, marcando un total de 6 goles y generando 13 asistencias; además, ha conseguido levantar 6 títulos con Santa Fe en los dos ciclos en los que ha estado en la institución. En el 2025 jugó 53 compromisos, anotó un gol y dio una asistencia.

¡Dani! ✍️✨



Seis veces campeón con el León 🦁 y una historia que aún tiene muchos capítulos por escribir 😍



𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥 𝐓𝐨𝐫𝐫𝐞𝐬 🇮🇩 renovó su contrato y estará con nosotros en la @Libertadores 2026 🏆

¿Cuáles son los otros jugadores que faltan por renovar con Santa Fe?

En los últimos días, Independiente Santa Fa ha ido revelando los jugadores que seguirán vinculados al plantel para el siguiente año, entre ellos destaca la renovación de Hugo Rodallega que irá hasta diciembre 2026; Omar Fernández Frasica , Iván Scarpeta y Christian Mafla estarán hasta junio del 2027, logrando disputar la Copa Libertadores.

Sin embargo, los hinchas del conjunto Cardenal siguen a la espera de que anuncien la renovación de Andrés Mosquera Marmolejo, Emmanuel Olivera y Jhojan Torres, quienes tuvieron un gran desempeñó durante el año. Aunque hay rumores de que alguno de estos jugadores continuarán su carrera en el exterior, pero aún no es confirmado.