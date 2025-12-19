Fixture de Independiente Santa Fe para afrontar la Liga Colombiana-I 2026

La Dimayor dio a conocer el calendario completo de la nueva edición de la Liga Colombiana, la cual contará con solamente 19 jornadas, puesto que el campeonato tiene que finalizar antes de que inicie el Mundial 2026. De acuerdo a esto, la fecha de los clásicos se omitirá.

El León consiguió su cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores, debido a que se consagró campeón del primer semestre de la Liga Colombiana del 2025, logrando su tan anhelada estrella 10.

Así será el calendario completo de Independiente Santa Fe para el primer semestre

El León jugará 10 partidos en condición de visitante, incluyendo el clásico capitalino con Millonarios. El único partido que jugará en casa con un equipo bogotano, es en la última fecha contra Internacional de Bogotá.

El conjunto Cardenal contará con varios compromisos destacados en condición de visitante, al igual que tendrá partidos llamativos en casa, principalmente contra los dos equipos antioqueños.

Fecha 1

Independiente Santa Fe vs. Águilas Doradas

Fecha 2

Once Caldas vs. Independiente Santa Fe

Fecha 3

Independiente Santa Fe vs. Deportivo Pereira

Fecha 4

Boyacá Chicó vs. Independiente Santa Fe

Fecha 5

Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional

Fecha 6

América de Cali vs. Independiente Santa Fe

Fecha 7

Jaguares vs. Independiente Santa Fe

Fecha 8

Internacional de Bogotá vs. Independiente Santa Fe

Fecha 9

Fortaleza vs. Independiente Santa Fe

Fecha 10

Deportes Tolima vs. Independiente Santa Fe

Fecha 11

Independiente Santa Fe vs. Alianza

Fecha 12

Deportivo Cali vs. Independiente Santa Fe

Fecha 13

Independiente Santa Fe vs. Independiente Medellín

Fecha 14

Atlético Bucaramanga vs. Independiente Santa Fe

Fecha 15

Independiente Santa Fe vs. Llaneros

Fecha 16

Millonarios vs. Independiente Santa Fe

Fecha 17

Independiente Santa Fe vs. Cúcuta Deportivo

Fecha 18

Deportivo Pasto vs. Independiente Santa Fe

Fecha 19