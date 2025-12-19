Fixture de Independiente Santa Fe para afrontar la Liga Colombiana-I 2026
El León jugará de visitante el clásico capitalino.
La Dimayor dio a conocer el calendario completo de la nueva edición de la Liga Colombiana, la cual contará con solamente 19 jornadas, puesto que el campeonato tiene que finalizar antes de que inicie el Mundial 2026. De acuerdo a esto, la fecha de los clásicos se omitirá.
El León consiguió su cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores, debido a que se consagró campeón del primer semestre de la Liga Colombiana del 2025, logrando su tan anhelada estrella 10.
Así será el calendario completo de Independiente Santa Fe para el primer semestre
El León jugará 10 partidos en condición de visitante, incluyendo el clásico capitalino con Millonarios. El único partido que jugará en casa con un equipo bogotano, es en la última fecha contra Internacional de Bogotá.
El conjunto Cardenal contará con varios compromisos destacados en condición de visitante, al igual que tendrá partidos llamativos en casa, principalmente contra los dos equipos antioqueños.
Fecha 1
- Independiente Santa Fe vs. Águilas Doradas
Fecha 2
- Once Caldas vs. Independiente Santa Fe
Fecha 3
- Independiente Santa Fe vs. Deportivo Pereira
Fecha 4
- Boyacá Chicó vs. Independiente Santa Fe
Fecha 5
- Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional
Fecha 6
- América de Cali vs. Independiente Santa Fe
Fecha 7
- Jaguares vs. Independiente Santa Fe
Fecha 8
- Internacional de Bogotá vs. Independiente Santa Fe
Fecha 9
- Fortaleza vs. Independiente Santa Fe
Fecha 10
- Deportes Tolima vs. Independiente Santa Fe
Fecha 11
- Independiente Santa Fe vs. Alianza
Fecha 12
- Deportivo Cali vs. Independiente Santa Fe
Fecha 13
- Independiente Santa Fe vs. Independiente Medellín
Fecha 14
- Atlético Bucaramanga vs. Independiente Santa Fe
Fecha 15
- Independiente Santa Fe vs. Llaneros
Fecha 16
- Millonarios vs. Independiente Santa Fe
Fecha 17
- Independiente Santa Fe vs. Cúcuta Deportivo
Fecha 18
- Deportivo Pasto vs. Independiente Santa Fe
Fecha 19
- Independiente Santa Fe vs. Internacional de Bogotá