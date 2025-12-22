Pensé que nos salvaríamos de contemplar una emergencia económica: expresidente de la Corte Suprema

La emergencia económica es una decisión extraordinaria que no se debe tomar a la ligera, puesto que antes de tomar tal decisión, debe estudiarse las razones. Es así que en 6 AM de Caracol Radio, habló el expresidente de la Corte Suprema, Alejandro Linares, quien explicó varios puntos acerca de lo que sucede en la actualidad.

Linares aseguró que la Corte no puede irse de vacaciones, resaltando que debería de organizarse una reunión preliminar para establecer cómo funcionará el decreto:

“Por lo menos hay que hacer una reunión para hacer el reparto del decreto que declara la emergencia económica y social. Ahora, hay que esperar a que salga el decreto. Todo El Mundo dice que ya va a salir, pero lo que yo apoyaría es lo que ha dicho el presidente de la corte en el sentido de que la Constitución no se puede ir de vacaciones”.

En desarrollo.