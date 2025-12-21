Ministro Benedetti confirma que decreto de emergencia económica ya se radicó: ¿Qué traería al país?

Ante el anuncio que había entregado el ministro de Hacienda Germán Ávila sobre la declaratoria de emergencia, el jefe de la cartera del interior confirmó en una rueda de prensa, que el decreto de emergencia económica ya fue firmado por todos los ministros y radicado oficialmente, como parte de la estrategia del Gobierno para enfrentar el riesgo fiscal tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso de la República.

¿Qué traería la declaratoria de emergencia para Colombia?

Esta declaratoria de emergencia económica, permitirá al Ejecutivo implementar medidas extraordinarias sin pasar por el trámite legislativo habitual, pues incluiría la implementación del 5x1000, la creación de un impuesto al patrimonio para personas jurídicas, el aumento del IVA y de los impuestos al consumo, mayores gravámenes a alcoholes, cigarrillos y algunos alimentos ultraprocesados.