Los números de Diomedes que ilusionan a sus seguidores esta Navidad

Como ya es costumbre cada mes de diciembre, Joaco Guillén, quien fue mánager y amigo cercano del fallecido cantante vallenato Diomedes Díaz, volvió a captar la atención de miles de seguidores al compartir en sus redes sociales una lista de números que, según él, están estrechamente relacionados con la vida y la trayectoria artística del recordado ‘Cacique de La Junta’. De acuerdo con Guillén, estas cifras podrían convertirse en el esperado “aguinaldo navideño” para muchos fanáticos del artista en esta temporada decembrina.

Los números que ilusionan a los seguidores

En esta ocasión, los números revelados a través de su cuenta de Instagram fueron 1312, 1212, 1225 y 1325. La publicación no tardó en viralizarse, circulando rápidamente en diferentes plataformas digitales y generando comentarios, reacciones y expectativas entre los seguidores de Diomedes Díaz, muchos de los cuales ven en estas cifras una señal especial ligada al legado del cantante.

Para muchos, las publicaciones de Joaco Guillén ya forman parte del folclor popular que rodea la figura de Diomedes Díaz, incluso más de una década después de su fallecimiento. Año tras año, estas revelaciones despiertan la curiosidad y la fe de los seguidores, quienes esperan que la suerte les sonría durante las festividades de fin de año.

Sueños y revelaciones tras la muerte del ‘Cacique’

Cabe mencionar que, desde la muerte del cantante en diciembre de 2013, Joaco Guillén ha afirmado en repetidas oportunidades que ha tenido “revelaciones” a través de sueños, en los que el desaparecido artista supuestamente le comunica números asociados a sorteos de lotería.