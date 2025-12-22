Hijo del presidente Petro no cotiza al sistema de salud y figura como beneficiario

En medio de los casos judiciales contra Nicolás Petro Burgos, se conoció que no realiza aportes al sistema de salud colombiano y figura registrada como beneficiario, según datos oficiales en el Sistema General de Seguridad Social de la ADRES.

Este estatus significa que tiene acceso al servicio sin ser cotizante, lo que ha generado críticas en sectores de la opinión pública.

La situación de Petro Burgos —quien entre 2020 y 2023 fue diputado de la Asamblea del Atlántico con un salario cercano a los 14 millones de pesos mensuales.

Este nuevo foco de debate se suma a los dos procesos judiciales en curso en su contra, entre ellos uno por supuestos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, caso que se encuentran en etapa de juicio.

La Fiscalía acusa a Petro Burgos de aumentar su patrimonio de manera injustificada en más de mil millones de pesos.

Contexto

Desde 1993, el sistema de salud en Colombia distingue entre el régimen contributivo, en el que los trabajadores aportan de manera directa con base en ingresos, y el régimen subsidiado, destinado a población vulnerable que no puede financiar su afiliación. La condición de beneficiario permite el acceso a servicios sin aportar, ya sea como familiar dependiente o por subsidio estatal.