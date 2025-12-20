Así quedó el tarjetón para la Cámara de Representantes en el Atlántico

Momento de elecciones en el Instituto Educativo Distrital Simón Bolívar. / Cortesía Personería de Barranquilla

La Registraduría Nacional del Estado Civil realizó este fin de semana el sorteo de la ubicación de los logos de los 13 partidos, movimientos y coaliciones políticas en el tarjetón de la Cámara de Representantes para el Atlántico, de cara a las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026.

La primera posición en el tarjetón quedó para la coalición Alma, inscrita como lista no preferente. En segundo lugar, se ubicó el Partido de la U, con lista preferente de siete candidatos. La tercera posición correspondió al Movimiento de Salvación Nacional (lista preferente), seguida por el Frente Amplio Unitario, también con lista preferente.

La siguiente parte de la tarjeta electoral quedó ordenada así:

Partido Político Oxígeno en quinto lugar (lista no preferente).

Partido Político Dignidad & Compromiso en sexto (lista preferente).

Partido Liberal Colombiano en séptimo (lista preferente).

Cambio Radical, octavo en la tarjeta (lista preferente).

Completan el tarjetón el Pacto Histórico Atlántico en la novena casilla (lista no preferente), la Coalición Fuerza Ciudadana en la décima (lista preferente), y la Coalición Centro Democrático–Nuevo Liberalismo–Mira en la undécima (lista preferente).

El Partido Conservador Colombiano ocupó la doceava posición, seguido por el Partido Alianza Social Independiente (ASI) en la treceava, y en la catorceava figura el voto en blanco.

Tarjetón electoral para las elecciones a la Cámara de Representantes en el Atlántico Ampliar

Algunos de los candidatos

La contienda por las curules a la Cámara de Representantes por el Atlántico empieza a mostrar un escenario diverso y estratégico, en el que convergen viejos conocidos de la política regional, nuevas figuras y rostros del mundo digital, en una apuesta clara por conquistar el voto joven y trasladar la influencia en redes sociales a las urnas.

En Cambio Radical figuran los exconcejales Samir Radi y Estefanel Gutiérrez, ambos con reconocimiento político en Barranquilla, junto al influenciador Felipe Saruma, cuya presencia apunta a conectar con sectores jóvenes y electores que tradicionalmente se mantienen al margen de la política partidista.

Por su parte, en el Partido Conservador aparecen el exconcejal Juan Camilo Fuentes, con experiencia en el cabildo distrital, y la influenciadora Betsy Liliana Díaz, hija del fallecido cantante Diomedes Díaz, quien suma visibilidad mediática y arrastre en redes sociales, especialmente entre audiencias juveniles y populares.

En tanto, en el Partido de La U llama la atención el regreso de Laureano Acuña, un nombre ampliamente conocido en la política del Atlántico, que busca retomar protagonismo en el Congreso tras su paso por la Cámara de Representantes.