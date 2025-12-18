Se reactiva la audiencia contra Nicolás Petro por ‘Caso Fucoso’: de esto se hablará

Nicolás Petro, hijo del presidente de la República en Caracol Radio

Este jueves 18 y mañana viernes 19 de diciembre serán días decisivos para conocer si Nicolás Petro es enviado o no a la cárcel.

Ese caso donde Petro Burgos y su expareja, Day Vásquez, son señalados de haber ejecutado presuntos contratos irregulares a nombre de la Fundación Consciencia Social con la Gobernación del Atlántico.

Ya el ente acusador le ha imputado cinco delitos al hijo del presidente como interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, tráfico de influencias de particulares, entre otros.

Por su parte, la Procuraduría pidió que no se le envié prisión argumentando que no representa un peligro para la comunidad en la modalidad de posibilidad de reiteración delictiva.

Hoy se pronunciará la defensa y mañana se conocerá si el juez Hugo Carbonó decide si Nicolás Petro es enviado a prisión.