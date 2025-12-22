Disidencias de ‘Iván Mordisco’ anunciaron cese al fuego temporal contra la Fuerza Pública en el país

Alias 'Iván Mordisco', comandante de el Estado Mayor Central de las disidencias Farc | Foto: GettyImages / Long Visual Press

Un cese al fuego contra la fuerza pública que irá desde el 23 de diciembre de 2025 a las 11 de la noche hasta el 7 de enero de 2026.

Dicen en el comunicado que este cese de hostilidades se da con el objetivo de permitir que las familias colombianas compartan las festividades “sin los temores propios de una confrontación armada”.

Un anuncio que se suma al del ELN y las disidencias de Calarcá de también cesar hostilidades contra la fuerza publica.

El anuncio se produjo tras la realización de un pleno del Estado Mayor Central entre el 18 y el 21 de diciembre, en el que la estructura armada aseguró haber evaluado la coyuntura y adoptado determinaciones internas.

No obstante, frente a esto el ministro de defensa, Pedro Sánchez, reiteró que se mantienen las operaciones militares contra los grupos armados ilegales y que la fuerza pública no tiene ningún territorio vedado.

Pues justamente este anuncio de las disidencias de ‘Mordisco’, se da luego de la toma disidente en Buenos Aires, Cauca, y del hostigamiento con ráfagas de fusil a la estación de Policía de Suárez, Cauca, mientras se realizaba un encuentro deportivo familiar a pocos metros con civiles y menores de edad.