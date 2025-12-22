¿Dimayor le restó un título a Millonarios, Santa Fe y Medellín? Polémica por respuesta de Zuluaga

El trofeo de la Copa Colombia que actualmente pertenece a Millonarios / Colprensa.

Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, le aseguró a Diego Rueda, director de El VBar Caracol, que los títulos de la Copa Colombia solo son oficiales a partir del año 2008, lo que le despojaría un título a cuatro equipos del fútbol colombiano.

“La Copa Colombia se reestructuró a partir del año 2008 que se llamó Copa Postobon. Y desde allí se iniciaron en forma. Las anteriores no se cuentan y el primer campeón fue La Equidad. Desde esa fecha se están llevando en forma oficial”, le aseguró Zuluaga a Rueda.

Así las cosas Millonarios, Santa Fe, Medellín y Boca Juniors de Cali deberán restar una competición de su palmarés, puesto que todos ganaron el certamen antes de que volviera a disputarse, desde el año 2008.

🇨🇴🏆¡LA COPA COLOMBIA ANTES DEL 2008 NO SE CUENTA COMO TÍTULO OFICIAL!



👉El presidente de la DIMAYOR, Carlos Mario Zuluaga, confirmó que el primer campeón del torneo fue Equidad



¿Cómo fueron dichos títulos?

Boca Juniors ganó la Copa en 1951, tras vencer en la final a Santa Fe; en el 53 la conquistó Millonarios, quien le ganó el título al mismo Boca. El certamen volvió a celebrase en 1981, cuando Medellín le ganó la final al Cali; mientras que Santa Fe la conquistó en 1989, ganándole el campeonato al Unión Magdalena.

Sin este título en su palmarés, el Embajador contaría con 21 títulos; el Cardenal con 17; el Poderoso con ocho y Boca sin títulos oficiales en el fútbol colombiano.