Centro Democrático presenta su lista a Cámara de Representantes: ¿Quiénes la conforman?

En la tarde de hoy 22 de diciembre, el Partido Centro Democrático presenta su lista abierta a la Cámara de Representantes por Bogotá, encabezada por el exconcejal, Daniel Briceño.

El evento conto con la presencia de la candidata presidencial del partido, Paloma Valencia, así como del director del partido Gabriel Vallejo y el expresidente y líder del partido, Álvaro Uribe Veléz.

¿Cómo es el orden y quienes conforman la lista por Bogotá?

Daniel Felipe Briceño (101) José Jaime Uscategui (102) Luz Marina Gordillo (103) Anderson Albey Acosta (104) Nelly Patricia Mosquera (105) Hassan Amin Abdul (106) David Gerardo Cote (107) Josias Fiesco Agudelo (108) Gustavo Alonso Niño (109) Jesus Salim Lorduy Martinez (110) Juanita Sanin (111) Jorge Luis Rodriguez (112) Claudia Marcela Garcia (113) Gregorio German Marulanda (114) Alvaro Alfonso Álvarez Isaza (115) Freddy Rodrigo Bustos Rodriguez (116) Angie Lorena Espinel Sofia Araujo

Noticia en desarrollo...