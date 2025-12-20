Centro Democrático cuestiona anuncio de Emergencia Económica y alerta por endeudamiento

Colombia

Los integrantes de la lista al Senado del Centro Democrático expresaron su “profunda preocupación y rechazo” frente al anuncio del Gobierno del presidente Gustavo Petro de expedir un decreto de Emergencia Económica con fines fiscales, al considerar que se trata de un uso indebido de una figura constitucional excepcional y de una estrategia para evadir los controles democráticos.

Según el pronunciamiento del partido, la Emergencia Económica solo puede decretarse para enfrentar hechos graves, extraordinarios e imprevisibles que amenacen la estabilidad económica del país, condiciones que, afirman, no han sido demostradas por el Ejecutivo.

A juicio del Centro Democrático, el problema fiscal actual no obedece a la falta de herramientas legales, sino a la improvisación, la mala ejecución presupuestal y la ausencia de planeación.

Los dirigentes políticos señalaron que anunciar una emergencia con fines fiscales, cuando existen recursos públicos sin ejecutar, evidencia un intento por gobernar “por atajos” y por reducir el control del Congreso sobre las decisiones económicas.

Además, calificaron como preocupante que el decreto se expida durante la vacancia judicial, lo que, según afirman, limitaría temporalmente el control judicial y permitiría recaudar recursos “a las carreras”.

“Utilizar poderes excepcionales para imponer cargas masivas y calcular el calendario para evitar controles efectivos constituye un abuso del poder”, advirtió el partido, que pidió una revisión estricta por parte de la Corte Constitucional.

A estas críticas se suma el cuestionamiento al manejo del endeudamiento público. El Centro Democrático alertó sobre la colocación de aproximadamente $23 billones en Títulos de Tesorería (TES) a tasas superiores al 13 % anual, operación que calificaron como opaca y costosa.

De acuerdo con la colectividad, la emisión se habría realizado por fuera de la planeación ordinaria de deuda y a tasas significativamente más altas que las de subastas recientes, enviando una señal negativa a los mercados y a los inversionistas.

Para el partido, este nivel de endeudamiento refleja una pérdida de credibilidad fiscal, incrementa el riesgo de incumplir la regla fiscal y podría presionar la tasa de cambio, profundizando la incertidumbre económica.

En cuanto a los impuestos incluidos en el eventual decreto de emergencia, el Centro Democrático los calificó de “antitécnicos” y perjudiciales para la inversión y el empleo.

Entre ellos mencionaron la creación de un impuesto al patrimonio para personas jurídicas, el aumento del IVA y de los impuestos al consumo, mayores gravámenes a alcoholes y cigarrillos, y el incremento del impuesto a los movimientos financieros del 4 al 5 por mil.

Finalmente, la colectividad sostuvo que Colombia no enfrenta un problema de falta de recursos, sino de disciplina fiscal y respeto institucional.

En ese sentido, insistió en que la legalidad y el control constitucional no son un obstáculo para gobernar, sino una condición esencial para garantizar la confianza, la inversión y la estabilidad económica del país.