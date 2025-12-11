Barranquilla

ATENCIÓN: inició el último pago del subsidio Adulto Mayor en Barranquilla ¿cómo y dónde cobrar?

Este programa ha beneficiado a 5.083 adultos mayores en la ciudad.

Imagen de referencia a subsidios de adulto mayor/ Getty Images

Imagen de referencia a subsidios de adulto mayor/ Getty Images

A partir de este jueves 11 de diciembre, más de 5.000 adultos mayores de Barranquilla podrán cobrar el pago correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 2025.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Durante este año, el subsidio distrital Adulto Mayor ha representado una inversión de $5.019.840.000, beneficiando a 5.083 adultos mayores, quienes reciben 160.000 pesos bimestrales para su bienestar.

Más información

El alcalde Alejandro Char compartió la noticia en su cuenta de X:“Desde hoy inicia el sexto pago del Subsidio Distrital del Adulto Mayor 2025. Del 11 al 30 de diciembre, nuestros abuelitos podrán reclamar su pago en cualquiera de los más de 90 puntos de Efecty habilitados en toda Barranquilla. Este año hemos acompañado a más de 5.100 adultos mayores con este subsidio, una inversión de más de $5 mil millones pensada para apoyar su bienestar. Al momento de cobrar, les recordamos llevar su cédula en físico y revisar el cronograma de cobro según el último dígito del documento.”

Los beneficiarios podrán acercarse a cualquier punto de Efecty desde este jueves 11 de diciembre. La atención será de 8:00 a.m. en adelante, siguiendo el cronograma de últimos dígitos de la cédula:

DíaFechaÚltimo dígito
Jueves11 de diciembre1-2-3
Viernes12 de diciembre4-5-6
Sábado13 de diciembre7-8-9-0
Lunes15 de diciembre1-2-3
Martes16 de diciembre4-5-6
Miércoles17 de diciembre7-8-9-0
Jueves18 de diciembre0-9 (todos los dígitos)
Viernes19 de diciembre0-9
Sábado20 de diciembre0-9
Lunes22 de diciembre0-9
Martes23 de diciembre0-9
Miércoles24 de diciembre0-9
Viernes26 de diciembre0-9
Sábado27 de diciembre0-9
Lunes29 de diciembre0-9
Martes30 de diciembre0-9

Se recomienda a los adultos mayores que, al momento de cobrar, especifiquen el número de proyecto 112478 Pagos Barranquilla para evitar confusiones con otros programas de subsidio.

Para consultar si tienen pago disponible, pueden ingresar al siguiente enlace: Consulta de pago Adulto Mayor

Los puntos de pago se pueden consultar aquí:Puntos de pago Efecty

Para información adicional, los beneficiarios pueden comunicarse a la línea 6053399421, escribir al correo auxiliosadultomayor@barranquilla.gov.co, o acercarse a cualquiera de los siguientes puntos de Atención al Ciudadano de la Alcaldía:

  • Alcaldía Distrital de Barranquilla: Paseo Bolívar, local contiguo, calle 34 #43-31
  • Alcaldía Metropolitana: Calle 49 N° 8A sur - 15, barrio Las Cayenas
  • Alcaldía Suroccidente: Carrera 21B N° 63 - 06, barrio Los Andes

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad