ATENCIÓN: inició el último pago del subsidio Adulto Mayor en Barranquilla ¿cómo y dónde cobrar?

A partir de este jueves 11 de diciembre, más de 5.000 adultos mayores de Barranquilla podrán cobrar el pago correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 2025.

Durante este año, el subsidio distrital Adulto Mayor ha representado una inversión de $5.019.840.000, beneficiando a 5.083 adultos mayores, quienes reciben 160.000 pesos bimestrales para su bienestar.

El alcalde Alejandro Char compartió la noticia en su cuenta de X:“Desde hoy inicia el sexto pago del Subsidio Distrital del Adulto Mayor 2025. Del 11 al 30 de diciembre, nuestros abuelitos podrán reclamar su pago en cualquiera de los más de 90 puntos de Efecty habilitados en toda Barranquilla. Este año hemos acompañado a más de 5.100 adultos mayores con este subsidio, una inversión de más de $5 mil millones pensada para apoyar su bienestar. Al momento de cobrar, les recordamos llevar su cédula en físico y revisar el cronograma de cobro según el último dígito del documento.”

Los beneficiarios podrán acercarse a cualquier punto de Efecty desde este jueves 11 de diciembre. La atención será de 8:00 a.m. en adelante, siguiendo el cronograma de últimos dígitos de la cédula:

Día Fecha Último dígito Jueves 11 de diciembre 1-2-3 Viernes 12 de diciembre 4-5-6 Sábado 13 de diciembre 7-8-9-0 Lunes 15 de diciembre 1-2-3 Martes 16 de diciembre 4-5-6 Miércoles 17 de diciembre 7-8-9-0 Jueves 18 de diciembre 0-9 (todos los dígitos) Viernes 19 de diciembre 0-9 Sábado 20 de diciembre 0-9 Lunes 22 de diciembre 0-9 Martes 23 de diciembre 0-9 Miércoles 24 de diciembre 0-9 Viernes 26 de diciembre 0-9 Sábado 27 de diciembre 0-9 Lunes 29 de diciembre 0-9 Martes 30 de diciembre 0-9

Se recomienda a los adultos mayores que, al momento de cobrar, especifiquen el número de proyecto 112478 Pagos Barranquilla para evitar confusiones con otros programas de subsidio.

Para consultar si tienen pago disponible, pueden ingresar al siguiente enlace: Consulta de pago Adulto Mayor

Los puntos de pago se pueden consultar aquí:Puntos de pago Efecty

Para información adicional, los beneficiarios pueden comunicarse a la línea 6053399421, escribir al correo auxiliosadultomayor@barranquilla.gov.co, o acercarse a cualquiera de los siguientes puntos de Atención al Ciudadano de la Alcaldía: