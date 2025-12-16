Distrito emitió bonos de deuda pública para financiar obras de infraestructura en Bogotá. Foto: Prensa Secretaría de Hacienda.

Bogotá D.C

La Alcaldía de Bogotá a través de l a Secretaría de Hacienda realizó, después de 4 años, una emisión de bonos de deuda pública interna por un cupo global de 5,33 billones de pesos, esto en el marco de su Programa de Emisión y Colocación (PEC).

Esta emisión fue autorizada por la Superintendencia Financiera y el Ministerio de Hacienda, y significa el regreso de la ciudad al mercado local de capitales tras 4 años de ausencia.

“Esta emisión nos permite contar con recursos inmediatos para continuar financiando obras estratégicas para la ciudad. El éxito de esta emisión de bonos representa la confianza de los inversionistas en la solidez financiera de la ciudad ”, destacó Ana María Cadena, secretaria de Hacienda.

La operación administrada por l a Bolsa de Valores de Colombia (BVC) , alcanzó un monto de $510.361 millones de pesos; lo que refleja la confianza del mercado en el manejo responsable de las finanzas públicas y la gestión eficiente de la deuda del Distrito.

¿Qué son los bonos de deuda pública interna?

Los bonos de deuda pública interna son instrumentos financieros emitidos, en este caso por la Alcaldía de Bogotá, para financiar gastos e inversiones de la ciudad.

Los bonos se convierten una obligación directa del emisor de pagar a sus tenedores una suma de dinero en fechas futuras, bajo condiciones previamente definidas de plazo, tasa de interés y forma de pago.

¿En qué se invertirán los recursos?

Los $510.361 millones de pesos se destinarán a financiar proyectos de inversión del Plan de Desarrollo.

Proyectos de movilidad sostenible, infraestructura educativa y de salud, intervenciones en espacio público, hábitat y otras iniciativas son las priorizadas.

Los bonos se colocaron en tres series: i) Tasa fija con plazo de 3 años, ii) IPC a 11 años y iii) UVR a 25 y 35 años.