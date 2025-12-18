Alcaldía de Cartagena anuncia 25.000 cupos adicionales para beneficiarios de Colombia Mayor

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Oficina de Renta Ciudadana y Colombia Mayor, informa a la ciudadanía la ampliación masiva de cupos para el programa Colombia Mayor.

Tras la expedición de la Resolución 3114 del 11 de diciembre de 2025, por parte de Prosperidad Social, se confirma que la ciudad contará con casi 25 mil nuevos beneficiarios, quienes comenzarán a recibir sus apoyos económicos de manera inmediata.

¿Quiénes son los nuevos beneficiarios?

La medida favorece a ciudadanos que se encontraban en lista de espera y que cumplen con los siguientes requisitos:

* Mujeres mayores de 54 años y hombres mayores de 59 años.

* Pertenecer a los grupos A, B o C1 del SISBÉN IV.

Canales de consulta oficial

Para evitar aglomeraciones, la Administración distrital ha dispuesto tres canales para que los ciudadanos verifiquen si han sido incluidos en este nuevo grupo:

1. Llamadas oficiales: Entre el 18 y el 23 de diciembre, el equipo del programa realizará llamadas telefónicas para notificar directamente a los nuevos favorecidos.

2. Atención Presencial: Los ciudadanos podrán acercarse a los puntos de atención habilitados en la ciudad, excepto: Ciudadela 2000 y La Boquilla.

3. Redes Sociales: Se habilitó la consulta a través de mensajes directos en las páginas oficiales de Facebook e Instagram de la Alcaldía.

Calendario y montos de pago (Ciclo 12)

El pago correspondiente al último ciclo del año se realizará entre el 23 de diciembre de 2025 y el 12 de enero de 2026. Los montos están estipulados de la siguiente manera:

* $230.000 mensuales: Para mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 años.

* $80.000 mensuales: Para mujeres desde los 54 años y hombres desde los 59 años.

Operador de pago y recomendaciones

El Banco Agrario es el operador oficial y dispondrá de pagos por cuenta de ahorros, así como giros a través de Efecty, Supergiros y las billeteras digitales BICO y MOVII.

Se solicita a la comunidad respetar la medida de Pico y Cédula que se publicará en las próximas horas para evitar congestiones en los puntos de recaudo. Se recuerda que todos los trámites del programa son gratuitos y no requieren intermediarios.

Para la consultar los pagos, conocer el operador asignado y el monto correspondiente, ingrese al siguiente enlace oficial: https://consultagiros.bancoagrario.gov.co/ConsultaPagos/Consulta.aspx

📞 Líneas de atención: 6013794840, 3188067329 o al 01-8000-95-1100

🌐 Página web: https://prosperidadsocial.gov.co/