Juez niega enviar a la cárcel a Nicolás Petro por caso FUCOSO: estas son las razones

Nicolás Petro se podrá defender en libertad ante la investigación que adelanta la Fiscalía por el caso Fucoso. Un Juez determinó que no se cumplieron con los requisitos para ser enviado a la cárcel, solicitud que hizo la Fiscalía.

Además, el Juez dijo que solo en dos delitos imputados se encontró inferencia razonable: peculado por apropiación e interés indebido de contratos.

Mientras tanto, en los tres delitos restantes, cuestionó a la Fiscalía por no enviar la totalidad del material probatorio mencionado en la imputación de cargos para ser evaluado para tomar la decisión.

En audiencias pasadas, tanto la defensa y la Procuraduría pidieron que el hijo del presidente de la República no sea enviado a la cárcel.

Noticia en desarrollo...