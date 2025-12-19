Liga Colombiana

Fichajes en Colombia 2026: altas y bajas de los equipos de la Liga

Repase acá los movimientos de los equipos de cara a la próxima temporada.

Fichajes en Colombia 2026: altas y bajas de los equipos de la Liga. (Colprensa - Cristian Bayona).

Fichajes en Colombia 2026: altas y bajas de los equipos de la Liga. (Colprensa - Cristian Bayona). / Cristian Bayona

Se avecina la temporada 2026 del fútbol colombiano y los diferentes equipos ya han empezado a organizar sus plantillas de cara a las competencias que se avecinan.

Repase a continuación las altas y bajas que ha reportado cada club con el pasar de los días.

Fichajes en Colombia 2026

Atlético Nacional

Altas:

Bajas:

Millonarios

Altas: Carlos Darwin Quintero, Mateo García

Bajas: Bruno Sávio, Ramiro Brochero, Cristian Cañozales, Juan José Ramírez, Juan Pablo Vargas, Iván Arboleda

América de Cali

Altas:

Bajas: Luis Paz, Luis Ramos, Joel Graterol, Sebastián Navarro

Independiente Santa Fe

Altas:

Bajas: Yairo Moreno, Ángelo Rodríguez, Harold Santiago Mosquera, Marcelo Meli, Elvis Perlaza, Joaquín Sosa, Edwar López, Jeison Angulo, Juan Espitia, Juan Aristizábal

Junior de Barranquilla

Altas:

Bajas:

Deportivo Cali

Altas: Juan Ignacio Dinenno, Pedro Gallese, Ronaldo Pájaro

Bajas: Javier Reina, Rafael Bustamante, Fabián Castillo, Yeison Gordillo

Independiente Medellín

Altas:

Bajas: Juan Arizala

Once Caldas

Altas:

Bajas: Jerson Malagón, Santiago Cubides, Santiago Mera, Juan Camilo García, Juan Carlos Dáiz, Mateo García

Deportes Tolima

Altas:

Bajas:

Cúcuta Deportivo

Altas:

Bajas:

Deportivo Pereira

Altas:

Bajas: Carlos Darwin Quintero, Samy Merheg, Yuber Quiñones, José Moya, Jhon Largacha, Yesus Cabrera, Luis Felipe Mosquera, Kelvin Osorio, Adrián Estacio

Atlético Bucaramanga

Altas: Nicolás Hernández, Alejandro Artunduaga, Bayron Duarte, Diego Chávez, Óscar Castellanos, Carlos Henao

Bajas:

Jaguares

Altas: Diego Martínez

Bajas: Didier Pino, Juan Camilo Roa

Deportivo Pasto

Altas:

Bajas: Diego Martínez

Águilas Doradas

Altas: Bryan Urueña

Bajas: Tomás Salazar, Delvin Alfonzo

Fortaleza

Altas:

Bajas:

Boyacá Chicó

Altas:

Bajas:

Internacional de Bogotá

Altas: Larry Vásquez

Bajas:

Llaneros

Altas: Juan José Ramírez, Jhonier Blanco

Bajas: Anderson Mojica, Bryan Urueña, Eli Mina, Kener Valencia, Jan Carlos Angulo

Alianza Valledupar

Altas:

Bajas: Kalazán Suárez, Rubén Manjarrés, John García y Edwin Torres

