Fichajes en Colombia 2026: altas y bajas de los equipos de la Liga
Repase acá los movimientos de los equipos de cara a la próxima temporada.
Se avecina la temporada 2026 del fútbol colombiano y los diferentes equipos ya han empezado a organizar sus plantillas de cara a las competencias que se avecinan.
Repase a continuación las altas y bajas que ha reportado cada club con el pasar de los días.
Fichajes en Colombia 2026
Atlético Nacional
Altas:
Bajas:
Millonarios
Altas: Carlos Darwin Quintero, Mateo García
Bajas: Bruno Sávio, Ramiro Brochero, Cristian Cañozales, Juan José Ramírez, Juan Pablo Vargas, Iván Arboleda
América de Cali
Altas:
Bajas: Luis Paz, Luis Ramos, Joel Graterol, Sebastián Navarro
Independiente Santa Fe
Altas:
Bajas: Yairo Moreno, Ángelo Rodríguez, Harold Santiago Mosquera, Marcelo Meli, Elvis Perlaza, Joaquín Sosa, Edwar López, Jeison Angulo, Juan Espitia, Juan Aristizábal
Junior de Barranquilla
Altas:
Bajas:
Deportivo Cali
Altas: Juan Ignacio Dinenno, Pedro Gallese, Ronaldo Pájaro
Bajas: Javier Reina, Rafael Bustamante, Fabián Castillo, Yeison Gordillo
Independiente Medellín
Altas:
Bajas: Juan Arizala
Once Caldas
Altas:
Bajas: Jerson Malagón, Santiago Cubides, Santiago Mera, Juan Camilo García, Juan Carlos Dáiz, Mateo García
Deportes Tolima
Altas:
Bajas:
Cúcuta Deportivo
Altas:
Bajas:
Deportivo Pereira
Altas:
Bajas: Carlos Darwin Quintero, Samy Merheg, Yuber Quiñones, José Moya, Jhon Largacha, Yesus Cabrera, Luis Felipe Mosquera, Kelvin Osorio, Adrián Estacio
Atlético Bucaramanga
Altas: Nicolás Hernández, Alejandro Artunduaga, Bayron Duarte, Diego Chávez, Óscar Castellanos, Carlos Henao
Bajas:
Jaguares
Altas: Diego Martínez
Bajas: Didier Pino, Juan Camilo Roa
Deportivo Pasto
Altas:
Bajas: Diego Martínez
Águilas Doradas
Altas: Bryan Urueña
Bajas: Tomás Salazar, Delvin Alfonzo
Fortaleza
Altas:
Bajas:
Boyacá Chicó
Altas:
Bajas:
Internacional de Bogotá
Altas: Larry Vásquez
Bajas:
Llaneros
Altas: Juan José Ramírez, Jhonier Blanco
Bajas: Anderson Mojica, Bryan Urueña, Eli Mina, Kener Valencia, Jan Carlos Angulo
Alianza Valledupar
Altas:
Bajas: Kalazán Suárez, Rubén Manjarrés, John García y Edwin Torres