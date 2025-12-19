En atentado en batallón de Aguachica utilizaron drones acondiciones con explosivos improvisados

Este jueves 18 de diciembre, integrantes del ELN del ‘Frente Camilo Torres Restrepo’ realizaron una atentado contra la Base Militar del 27 perteneciente al Batallón de Infantería N. 14 Capitán Antonio Ricaurte, ubicada en la vereda El Juncal, de Aguachica, Cesar.

De acuerdo con el Ejército, los criminales emplearon drones acondicionados con explosivos improvisados y realizaron el lanzamiento indiscriminado de artefactos explosivos no convencionales - tipo tatuco.

Como resultado de este hecho fueron asesinados 6 militares:

Soldado Profesional Jaime Alejandro Cárdenas Ramírez

Soldado Profesional Mateo Pino Pulgarin

Soldado Profesional Juan David Pérez Vides

Soldado Profesional Kevin Andrés Méndez Torres

Soldado Profesional Jhon Fredy Moreno Sierra

Soldado Brandon Daniel Valderrama Martínez

También resultaron 31 militares heridos, de los cuales 5 requirieron atención médica especializada y 26 lesionados leves que se encuentran pendientes por dar de alta complejidad.

“Rechazamos esta acción criminal perpetrada por integrantes del GAO ELN Frente de Guerra Nororiental que demuestra una vez más el constante uso indiscriminado de estas prácticas terroristas que violan los derechos humanos e infringen el DIH, las cuales ponen en grave riesgo a las poblaciones y dejan en luto a la institución y a las familias de nuestros militares, a quienes extendemos nuestras más sentidas condolencias. Un equipo interdisciplinario del Ejército Nacional está brindando el apoyo y acompañamiento necesario a los familiares de nuestros uniformados en este difícil momento”, dijo el Ejército en un comunicado.

Los heridos están siendo atendidos en el hospital José David Padilla Villafañe y en una clínica privada de alta complejidad en Aguachica.

Al menos dos militares con lesiones de mayor gravedad serán trasladados en helicóptero a centros asistenciales de Bucaramanga, para lo cual se habilitó el estadio municipal como punto de evacuación aérea.

Asimismo, se ordenó el reforzamiento militar en la zona con el despliegue de tropas adicionales provenientes del sur de Bolívar y de Bucaramanga, bajo coordinación de la Quinta Brigada, adscrita a la Segunda División del Ejército Nacional.