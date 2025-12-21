Luis Díaz vuelve HOY: ¿A qué hora es el partido Bayern Múnich vs Heidenheim en la Bundesliga?

¡Y un día regresó Luis Díaz a la acción! Luego de perderse sus últimos tres partidos con el Bayern Múnich por sanción, el atacante colombiano vuelve a la actividad parar cerrar la temporada 2025 por todo lo alto.

Precisamente, el último partido del año para el conjunto bávaro será frente al Heidenheim, equipo que desde el 2023 regresó a la primera división alemana. Se espera un duelo relativamente tranquilo, teniendo en cuenta que se enfrenta el líder con uno de los coleros.

Le puede interesar: Periodista argentino pide a Luis Díaz para el Real Madrid: “El mejor extremo izquierdo del planeta”

¿Por qué Luis Díaz se perdió tres partidos con Bayern Múnich?

Luis Díaz estuvo fuera de convocatoria en los últimos compromisos del Bayern Múnich por sanción. En ese lapso, el equipo acumuló una victoria, un empate y una derrota.

En Champions League recibió dos fechas, tras haber sido expulsado en el partido ante PSG por una infracción contra Achraf Hakimi. En este orden de ideas, se perdió los duelos ante Arsenal y Sporting de Lisboa.

En Bundesliga estuvo ausente una jornada, tras haberse acumulado en tarjetas amarillas. Es por esto que no tuvo actividad frente al Mainz.

Frente a este panorama, el entrenador Vincent Kompany decidió darle unos días libres al guajiro para que este fin de año pudiera compartir con su familia, algo que, según comentó, no había podido hacer durante su paso por la Premier League.

¿A qué horas juega Bayern Múnich contra Heidenheim en la Bundesliga?

El partido entre Heidenheim y Bayern Múnich comenzará sobre las 11:30 de la mañana, hora colombiana, y marcará el cierre de la jornada 15 de la Bundesliga. El partido lo podrá ver en la plataforma Disney+ y el minuto a minuto lo puede seguir en la página web de Caracol Deportes.

Lea también acá: Luis Díaz habló sobre James Rodríguez en la Selección Colombia: “Es a quien admiramos”