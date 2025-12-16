Dos homicidios con arma de fuego en menos de tres horas en el área metropolitana de Bucaramanga

Bucaramanga

Dos hechos violentos ocurridos en la noche del lunes 15 de diciembre dejaron como saldo dos hombres muertos en zonas urbanas de Bucaramanga y Piedecuesta. En ambos casos, las autoridades manejan como principal hipótesis un posible sicariato asociado a ajustes ilegales de cuentas.

El primer caso se registró sobre las 9:08 de la noche en la calle 48 con carrera 10 occidente, en el barrio Campo Hermoso de Bucaramanga. La víctima fue identificada como Jorge Armando Peña Esteban, de 43 años, quien murió en el lugar tras recibir un impacto de bala en la cabeza.

De acuerdo con la información preliminar recopilada por las autoridades, el hombre se encontraba en vía pública cuando fue abordado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. El parrillero desenfundó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones antes de huir con su cómplice con rumbo desconocido. En el sitio fueron hallados dinero en efectivo, un teléfono celular y varias dosis de estupefacientes. Testigos indicaron a las autoridades que la víctima presuntamente se dedicaba a la venta de sustancias ilícitas en el sector.

Horas más tarde, hacia las 11:40 de la noche, se presentó un segundo homicidio en la calle 11 con carrera 10-20, barrio San Antonio del municipio de Piedecuesta. La víctima fue Harold Alexis Almeida Aguillón, de 31 años, trabajador de la construcción, quien recibió siete impactos de bala.

Según el relato testigos a las autoridades, Almeida salió de su vivienda para movilizarse en su motocicleta cuando fue interceptado por un hombre que se desplazaba a pie y vestía camisa blanca. El agresor le disparó en repetidas ocasiones y luego huyó a pie hasta una motocicleta que lo esperaba a pocos metros para facilitar la fuga. El hombre falleció de manera inmediata debido a la gravedad de las heridas.

En este caso, las autoridades recolectaron como elementos materiales probatorios una motocicleta, un teléfono celular y más de tres millones de pesos en efectivo. La víctima no registraba anotaciones judiciales.

Intento de sicariato en Floridablanca

Por su parte en el barrio El Campanazo de Floridablanca se registró un intento de sicariato. La víctima fue trasladada a un centro médico. Por el momento se desconoce su estado de salud.

Hasta el momento no se reportan capturas relacionadas con estos hechos.