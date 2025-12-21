Incendio en el centro de Bucaramanga deja a comerciantes afectados con pérdidas millonarias

Bucaramanga

Un incendio estructural se registró en la mañana de este domingo 21 de diciembre en pleno centro de Bucaramanga. La emergencia ocurrió hacia las 8:00 a.m. en la carrera 16 con calle 35, en el centro comercial conocido como el Palacio de la Moda, que cuenta con varios establecimientos, en su mayoría dedicados a la venta de ropa.

Según informó el teniente Edgar Ochoa, del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga, al lugar acudieron inicialmente dos vehículos, una máquina contra incendios y un carro tanque, y posteriormente se sumó otro automotor para apoyar las labores. A la llegada de los socorristas, el centro comercial ya se encontraba con puertas abiertas, pero presentaba una fuerte concentración de humo.

“Había un humo generalizado y debimos buscar local por local para ver en donde se había generado el incendio. El humo y el polvo extintor que se utilizó afectó a varias personas y afectó a varios locales”, señaló Ochoa, de Bomberos de Bucaramanga.

🔴 #Atención | Bomberos de Bucaramanga atienden incendio en un establecimiento comercial en el centro de la ciudad, un local ubicado en la carrera 16 entre calles 36 y 35. pic.twitter.com/7yvFKZJHB6 — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) December 21, 2025

Una vez identificado el origen de las llamas en uno de los establecimientos, el fuego fue controlado; sin embargo, el humo y el polvo químico del extintor utilizado afectaron a varias personas y a múltiples locales comerciales. De acuerdo con el reporte oficial, fue necesario retirar prenda por prenda para lograr la completa extinción del fuego, debido a que la mayoría de negocios almacenaban mercancía textil.

“Sabemos que aquí estaban funcionando 12 locales, en su mayoría locales de ropa, comerciantes y un local de perfumes", agregó el funcionario de Bomberos.

Comerciantes lamentan la pérdida total de mercancía, vitrinas y exhibidores

Son muchos los comerciantes afectados por esta conflagración, algunos manifiestan que el trabajo de más de 30 años ha quedado en cenizas y las pérdidas son millonarias.

Olga Lucía Suárez, una de las comerciantes afectadas, relató que se encontraba cerca del lugar cuando fue alertada de la situación. “A mí me avisaron cuando ya estaba todo encendido, ya había mucho humo. No sé cómo inició todo”, aseguró.

Contó que el fuego avanzó rápidamente y no dio tiempo de salvar mercancía. “Se perdió todo: lo que no achicharró el fuego, lo dañó el agua y el humo. Vendíamos ropa para damas, caballeros y niños. La pérdida es total”, afirmó, visiblemente afectada.

🔴 #AEstaHora | Llegamos hasta la carrera 16 entre calle 36 y 35 en el centro de Bucaramanga donde se presentó un incendio comercial. Doce locales de venta de ropa quedaron completamente quemados, perdidas millonarias. Autoridades atienden emergencia. pic.twitter.com/penOCrWaqJ — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) December 21, 2025

Aunque las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las causas del incendio, hasta el momento no se ha determinado con certeza qué lo originó. “A la hora, al momento, no sabemos qué pudo ocasionarlo. Ahorita que hagamos una remoción más profunda, vamos a investigar qué pudo haberlo producido”, concluyó el teniente de Bomberos.