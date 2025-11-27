Video: Jhon Jader Durán, expulsado en Fenerbahce por agredir a un rival en la Europa League

Jhon Jader Durán en su duelo de Europa League ante el Ferencvárosi. (Photo by Ali Atmaca/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

Jhon Jader Durán volvió a generar polémica con el Fenerbahce, el colombiano se marchó expulsado en el duelo de este jueves de la Europa League, donde su equipo empató 1-1 ante el Ferencvárosi de Hungría.

A los 90+2 minutos, con el árbitro al frente de la acción, Durán discutió con Toon Raemaekers, dejándose llevar de la ira, lo golpeó con la cabeza. El juez no dudó en enseñarle la cartulina roja.

¡EL COLOMBIANO DURÁN METIÓ UN CABEZAZO Y SE FUE EXPULSADO ANTE FERENCVAROS!



El colombiano había ingresado al campo de juego al minuto 60, en reemplazo del marroquí Youssef En-Nesyri. En 11 partidos disputados, el atacante colombiano ha recibido seis tarjetas amarillas y una roja.

A la fecha, Jhon Jader Durán ha recibido más amonestaciones que goles marcados con el club turco, equipo con el que ha aportado dos anotaciones y ha generado dos asistencias.

¿Quiénes hicieron los goles del partido?

Barnabás Varga abrió el marcador para el Ferencvárosi a los 66 minutos; mientras que Anderson Talisca igualó rápidamente las acciones a los 69 minutos del compromiso.

Con este resultado, Fenerbahce llegó a 8 puntos, ubicándose parcialmente en zona de play offs de la Europa League. En la próxima fecha se estará enfrentando al Brann de Noruega en condición de visitante. Dicho compromiso será el 11 de diciembre y Durán no estará por la expulsión.