El Pulso del Fútbol: ¿Marino Hinestroza es mejor jugador que José Enamorado?

El mercado de fichajes de fin de año en Colombia, ya se está moviendo tras la final de la Liga Colombiana, en la que Junior de Barranquilla se alcanzó su estrella número once, ante Deportes Tolima. La gran figura de este duelo por el título, fue José Enamorado, quien marcó tres goles en los dos partidos para darle una nueva alegría a la hinchada juniorista.

Con las buenas actuaciones que ha tenido el barranquillero en los últimos juegos, su nombre ha empezado a sonar, para ser fichado por varios equipos que al parecer estarían interesados en sus servicios. Lo cierto es que el 40% de sus derechos deportivos son del Real Cartagena, cuadro con el que jugó durante el 20211 y 2022.

Lo propio hizo Marino Hinestroza, durante el segundo semestre del fútbol colombiano en el 2024 con Atlético Nacional, en el que fue una pieza fundamental para la obtención de la Liga Colombiana y la Copa Colombia con el cuadro paisa.

¿Hinestroza es mejor jugador que Enamorado?

Ante el valor en el mercado de los dos jugadores giro el debate en El Pulso del Fútbol. Cesar Augusto Londoño, puso el tema sobre la mesa, preguntado ¿está de acuerdo con que Marino Hinestroza, cuesta más que Jose Enamorado?

A lo que Steven Arce, le respondió: “Hoy en día sería un absurdo, porque Enamorado es mucho más jugador hoy que él. Pero a mí se me parecen mucho, son jugadores de enorme talento pero bacheros, que un momento están arriba, donde no hay defensa que valga, pero a los cuatro cinco meses bajan, donde son predecibles, pero no hacen un gol”.

Según el portal especializado Transfermarkt, el costo en el mercado de José Enamorado es de 2,1 millones de dólares, pero según informó Diego Rueda en La Polémica, no lo venderían por menos de tres millones de dólares. A su vez, Marino Hinestroza, al que también le han llegado varias ofertas, tiene un costo de 5,6 millones de dólares.