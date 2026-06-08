Tabla de goleadores en Liga Colombiana: Luis Fernando Muriel se mete en la pelea por el Botín de Oro / Dimayor

¿Campeón Junior o remontada de Nacional? El Pulso del Fútbol, 8 de junio de 2026 00:00:00 52:12 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la final de vuelta de la liga colombiana entre Nacional y Junior. César dijo: “La hinchada estuvo presente en el entrenamiento de Nacional, solo 76 personas devolvieron sus boletas y creo que Junior está tranquilo. Alfredo Arias estuvo tranquilo en la conferencia de prensa”. Sobre el tema Steven agregó: “Me gustó mucho como la hinchada estuvo presente en el estadio en el entrenamiento. Eso demuestra que siempre hay que estar y acompañar, y no se abandona a pesar del mal resultado en la final de ida”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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