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08 jun 2026 Actualizado 20:06

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El Pulso del Fútbol, 8 de junio de 2026

El Pulso del Fútbol está en la previa de la final de vuelta de la liga colombiana entre Nacional y Junior.

Tabla de goleadores en Liga Colombiana: Luis Fernando Muriel se mete en la pelea por el Botín de Oro / Dimayor

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¿Campeón Junior o remontada de Nacional? El Pulso del Fútbol, 8 de junio de 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la final de vuelta de la liga colombiana entre Nacional y Junior. César dijo: “La hinchada estuvo presente en el entrenamiento de Nacional, solo 76 personas devolvieron sus boletas y creo que Junior está tranquilo. Alfredo Arias estuvo tranquilo en la conferencia de prensa”. Sobre el tema Steven agregó: “Me gustó mucho como la hinchada estuvo presente en el estadio en el entrenamiento. Eso demuestra que siempre hay que estar y acompañar, y no se abandona a pesar del mal resultado en la final de ida”.

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