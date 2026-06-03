Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

03 jun 2026 Actualizado 20:49

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
El Pulso del FútbolEl Pulso del FútbolProgramas

El Pulso del Fútbol, 3 de junio del 2026

El Pulso del Fútbol analiza la victoria de Junior sobre Nacional en la final de ida del futbol colombiano.

Muriel marca doblete en final Junior vs Nacional: repase la tabla de goleadores en Liga Colombiana / Colprensa

Muriel marca doblete en final Junior vs Nacional: repase la tabla de goleadores en Liga Colombiana / Colprensa

Muriel marca doblete en final Junior vs Nacional: repase la tabla de goleadores en Liga Colombiana / Colprensa
Añadir Caracol Radio en Google
¿La final está definida para Junior? El Pulso del Fútbol, 3 de junio del 2026

¿La final está definida para Junior? El Pulso del Fútbol, 3 de junio del 2026

00:00:0045:27
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre a final de ida de la liga entre Junior y Nacional. Steven dijo: “Junior le pasó por encima a un Nacional que se vio desconocido, pero la virtud es del Junior, que jugó mucho mejor a su rival”. Sobre el tema César agregó: “El Junior fue infinitamente superior a Nacional. Muchos de los oyentes coinciden en que Nacional hizo su peor partido en la temporada”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir