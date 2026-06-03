Muriel marca doblete en final Junior vs Nacional: repase la tabla de goleadores en Liga Colombiana / Colprensa

¿La final está definida para Junior? El Pulso del Fútbol, 3 de junio del 2026 00:00:00 45:27 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre a final de ida de la liga entre Junior y Nacional. Steven dijo: “Junior le pasó por encima a un Nacional que se vio desconocido, pero la virtud es del Junior, que jugó mucho mejor a su rival”. Sobre el tema César agregó: “El Junior fue infinitamente superior a Nacional. Muchos de los oyentes coinciden en que Nacional hizo su peor partido en la temporada”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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