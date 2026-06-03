El Pulso del Fútbol, 3 de junio del 2026
El Pulso del Fútbol analiza la victoria de Junior sobre Nacional en la final de ida del futbol colombiano.
¿La final está definida para Junior? El Pulso del Fútbol, 3 de junio del 2026
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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre a final de ida de la liga entre Junior y Nacional. Steven dijo: “Junior le pasó por encima a un Nacional que se vio desconocido, pero la virtud es del Junior, que jugó mucho mejor a su rival”. Sobre el tema César agregó: “El Junior fue infinitamente superior a Nacional. Muchos de los oyentes coinciden en que Nacional hizo su peor partido en la temporada”.
No olvide escuchar el audio del programa.
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