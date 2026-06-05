El Pulso del Fútbol, 5 de junio de 2026

AMDEP7104. SAO PAULO (BRASIL), 10/06/2025.- Vinicius (i) de Brasil celebra tras anotar un gol este martes, en un partido por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 entre las selecciones de Brasil y Paraguay en el estadio Neo Química Arena en Sao Paulo (Brasil). EFE/ Isaac Fontana / Isaac Fontana ( EFE )

La remontada de Nacional ante Junior: ¿Misión Imposible? El Pulso del Fútbol, 5 de junio del 2026 00:00:00 44:18 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre lo sucedido en el evento de despedida de la Selección Colombia con el presidente Gustavo Petro. César sobre el tema dijo: “Somos bochincheros, malas leches, queremos armar escándalo de todo, pero lo más triste es mezclar la política con la selección”. Steven agregó: “me parece un desgaste innecesario y una polémica chimba a la hora de hablar de fútbol”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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