El Pulso del Fútbol, 5 de junio de 2026
El Pulso del Fútbol analiza la actualidad de los equipos favoritos en la Copa del Mundo.
La remontada de Nacional ante Junior: ¿Misión Imposible? El Pulso del Fútbol, 5 de junio del 2026
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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre lo sucedido en el evento de despedida de la Selección Colombia con el presidente Gustavo Petro. César sobre el tema dijo: “Somos bochincheros, malas leches, queremos armar escándalo de todo, pero lo más triste es mezclar la política con la selección”. Steven agregó: “me parece un desgaste innecesario y una polémica chimba a la hora de hablar de fútbol”.
No olvide escuchar el audio del programa.
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