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02 jun 2026 Actualizado 20:00

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El Pulso de Fútbol, 2 de junio del 2026

El Pulso de Fútbol está en la previa de la final de ida entre Junior y Nacional

Junior y Nacional se enfrentan en juego pendiente de la fecha 3 / Colprensa.

Junior y Nacional se enfrentan en juego pendiente de la fecha 3 / Colprensa.

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¿Es tan favorito Nacional sobre Junior? El Pulso de Fútbol, 2 de junio del 2026

¿Es tan favorito Nacional sobre Junior? El Pulso de Fútbol, 2 de junio del 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el partido de despedida de la Selección Colombia ante Costa Rica. César dijo: “Fue una fiesta, fue un partido en la que los jugadores le dijeron adiós a su fanaticada. Al final en el camerino todos se tomaron fotos con James Rodríguez”. Sobre el tema Steven agregó: “Pero yo no vi que fuera recocha, el Bocha Batista trajo un grupo joven que quería jugar. Ayer vi unos jugadores medio groguis como Carrascal, ni en un amistoso”.

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