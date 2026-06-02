Junior y Nacional se enfrentan en juego pendiente de la fecha 3 / Colprensa.

¿Es tan favorito Nacional sobre Junior? El Pulso de Fútbol, 2 de junio del 2026 00:00:00 48:02 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el partido de despedida de la Selección Colombia ante Costa Rica. César dijo: “Fue una fiesta, fue un partido en la que los jugadores le dijeron adiós a su fanaticada. Al final en el camerino todos se tomaron fotos con James Rodríguez”. Sobre el tema Steven agregó: “Pero yo no vi que fuera recocha, el Bocha Batista trajo un grupo joven que quería jugar. Ayer vi unos jugadores medio groguis como Carrascal, ni en un amistoso”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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