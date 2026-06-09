¿Junior fue justo campeón? El Pulso del Fútbol, 9 de junio del 2026 00:00:00 44:18 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la final de vuelta de la liga colombiana entre Nacional y Junior. César dijo: “A mí en el fútbol no me gusta hablar de justicia porque en el fútbol gana el que hace los goles y si yo no hago los goles, así cree las oportunidades, gana el que los hizo entonces la justicia es relativa”. Sobre el tema Steven agregó: “Junior fue mejor que Atlético Nacional tanto en la ida como en la vuelta, Junior debilitó y desconectó las virtudes de su rival para no sufrir el partido”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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