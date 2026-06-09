Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

09 jun 2026 Actualizado 19:51

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
El Pulso del FútbolEl Pulso del FútbolProgramas

El Pulso del Fútbol, 9 de junio del 2026

El Pulso del Fútbol analiza el bicampeonato de Junior de Barranquilla y las claves que llevaron al equipo tiburón a conquistar una nueva estrella.

Junior campeón de la Liga Colombiana - Colprensa

Junior campeón de la Liga Colombiana - Colprensa

Junior campeón de la Liga Colombiana - Colprensa
Añadir Caracol Radio en Google
¿Junior fue justo campeón? El Pulso del Fútbol, 9 de junio del 2026

¿Junior fue justo campeón? El Pulso del Fútbol, 9 de junio del 2026

00:00:0044:18
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la final de vuelta de la liga colombiana entre Nacional y Junior. César dijo: “A mí en el fútbol no me gusta hablar de justicia porque en el fútbol gana el que hace los goles y si yo no hago los goles, así cree las oportunidades, gana el que los hizo entonces la justicia es relativa”. Sobre el tema Steven agregó: “Junior fue mejor que Atlético Nacional tanto en la ida como en la vuelta, Junior debilitó y desconectó las virtudes de su rival para no sufrir el partido”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir